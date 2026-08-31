Cine Arte del Sodre ofrece hoy dos de las obras maestras de dos de los más grandes cineastas de la historia

Cine Arte del Sodre, el histórico ciclo de películas que tiene doble programa todos los lunes en el Auditorio Nelly Goitiño exhibe hoy dos grandes películas de dos grandes maestros. Esta temporada 2026 se titula “Los otros cines (1950-1970)”.

A las 17.00 se exhibe El silencio, la película de 1963 del maestro sueco Ingmar Bergman. Cierre de su trilogía sobre “El silencio de Dios” —junto con Luz de invierno y Detrás de un vidrio oscuro— es un drama profundo sobre dos hermanas viajan con el hijo de una de ellas por un país extranjero extraño y devastado por la guerra y van a dar un hotel con aspecto bergmanianamente siniestro.

Las hermanas son Ingrid Thulin y Gunnel Lindblom y el niño es Jörgen Lindström. Es considerada, y con justicia, una de las obras maestras de Bergman.

El programa se completa, a las 19.00 con El ángel exterminador de Luis Buñuel.

Escrita por el maestro español, junto a Luis Alcoriza, es una de las grandes películas que Buñuel hizo en México. Filmada inmediatamente después de Viridiana, otro de sus clásicos, es una de sus obras más libres y emblemáticas. Se estrenó en 1962.

Tras una cena, un grupo de burgueses descubre que, inexplicablemente, no puede abandonar una habitación. A medida que pasan los días, las convenciones sociales se desmoronan y aflora el instinto. Otra crítica a la burguesía de Buñuel.

Las entradas están en Tickantel a 300 pesos.