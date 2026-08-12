Actriz de “Mujer Maravilla” y "The Office" reveló que padece un tipo de cáncer incurable: "No tengo miedo"

La actriz británica Lucy Davis, conocida por la serie The Office y las películas de Mujer Maravilla, anunció que padece un tipo de cáncer incurable.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 53 años dijo que mantuvo el diagnóstico en privado por 18 meses y ahora decidió compartir su experiencia para alertar la importancia de la prevención temprana.

En un video publicado en Instagram, la actriz que dio vida a Dawn Tinsley en la versión original de la comedia de Ricky Gervais dijo que la enfermedad se extendió a la columna vertebral, la cadera derecha y costillas. Se trata de un cáncer en estadio 4 que hizo metástasis, y su estado avanzó hasta un punto en el que, según señaló, “es tarde para la quimioterapia”.

"Hola amigos. Quería compartir algo con ustedes que he guardado para mí por un tiempo, pero por varias razones, ahora quiero compartirlo"; comienza el mensaje de la actriz en Instagram.

"Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4, con metástasis en los huesos. Específicamente en la columna, la cadera derecha y las costillas. El cáncer es incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia. El bulto inicial que sentí no era un bulto propiamente dicho, sino más bien una especie de punto duro. Muy pequeño. Casi no me molesté en que me lo revisaran. Así que supongo que lo que quiero decir es que no ignoren nada: háganse revisar todo", agrega.

Davis interpretó a Etta Candy en las dos entregas de Mujer maravilla y fue parte de la mítica película Muertos de risa y (2004) y de la serie El mundo oculto de Sabrina. Además ha sido actriz de radionovelas de la BBC.

"Por ahora, estoy tratando de vivir lo que me queda de vida de la manera más divertida posible. Siempre me gusta encontrar lecciones en cualquier cosa negativa que suceda. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él y estoy agradecida por ello", agrega el mensaje de Davis.

"Como algunos sabrán, el dolor puede ser realmente intenso. Estar de pie y caminar durante mucho tiempo puede ser difícil, y a veces necesito usar una silla de ruedas (así que si me ven caminando en ella, ¡no duden en empujarme!). Lo más importante para mí ha sido el humor. Les pedí a mis amigos y familiares que se burlaran de mí lo más posible (¡y son muy buenos en eso! ), y sobre todo, que no me trataran como a una persona enferma. No hay nada que te haga sentir peor que ser tratado como si lo estuvieras" continúa.

Lucy Davis como Hilda Spellman en "El mundo oculto de Sabrina". Foto: Archivo.

"No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con ello. Veré a mi Gracie antes de lo esperado, y para mí, dejar mi cuerpo físico solo significa volver a casa. Todo el duelo es para mi familia; es mucho más difícil para ellos que para mí. Seguiré trabajando en defensa de los derechos de los animales. Es muy importante para mí. Y me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y actuar es una de las mayores alegrías de mi vida", dice.

"Para quienes estén pasando por una situación similar a la mía, les deseo lo mejor. El cáncer nos exige mucho, física y mentalmente. Y cada uno tiene la libertad de afrontarlo como mejor le parezca", cerró la actriz.

La actriz Luci Davis en la serie "The Office". Foto: Archivo.

La publicación generó la reacción de varios amigos, como Ricky Gervais que publicó el emoji de un corazón, y también Jenna fischer, quien fue parte de la versión americana de The Office: “Preciosa publicación. Te quiero mucho. ¡Y sí a trabajar con cáncer! ¡Difundamos ese mensaje por todas partes! ¡Qué consuelo da trabajar!”.

