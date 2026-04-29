Desarrollo sostenible: oportunidades y desafíos de Uruguay para evitar comprometer el bienestar de las futuras generaciones

Desde la transformación de su matriz energética hasta la promoción de la economía circular y la protección de sus recursos naturales, el país busca sostener el crecimiento económico sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones.

"Acá hay que crecer y, a su vez, generar mecanismos de cohesión y convivencia social, que es lo que los uruguayos siempre entendimos”, afirmó el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la presentación de las bases para el diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El artículo N° 66 de la Ley de Presupuesto encomendó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) efectuar la convocatoria para elaborar la estrategia de desarrollo con participación del Poder Ejecutivo, los trabajadores y las cámaras empresariales.

Durante la tercera semana de junio de este año se realizarán los encuentros para la elaboración de un documento sobre competitividad, mientras que para la tercera semana de julio están previstas instancias similares para el eje productividad. En agosto, también en la tercera semana, será el turno del tema sostenibilidad, con presentación del documento, seminario, discusión y propuestas, al igual que las dos instancias anteriores.

Para el período setiembre-diciembre de 2026, según anunciaron las autoridades, está prevista la implementación de propuestas acordadas y a partir de 2027, su seguimiento, evaluación, prospectiva y revisión.

En el Índice de Desarrollo Sostenible (SDG Index 2025), Uruguay ocupa el puesto 38 entre 193 países, según el ranking que evalúa el desempeño de los países en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacia 2030. En tanto, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Uruguay en el puesto 48 en la categoría de “muy alto desarrollo humano”.