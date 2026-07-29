Agua potable y saneamiento: dos pilares del desarrollo sostenible con una inversión histórica de OSE

Después de la crisis hídrica que puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento y frente a un escenario de creciente demanda, Obras Sanitarias del Estado (OSE) encara una nueva etapa de expansión de su infraestructura. El objetivo trasciende la construcción de cañerías, plantas de tratamiento o estaciones de bombeo: se trata de garantizar un servicio esencial para las próximas décadas, mejorar la calidad de vida de miles de uruguayos y acompañar el desarrollo productivo de cada región.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, destacó que Uruguay está ejecutando el mayor plan de inversiones de su historia, con obras que superan los 400 millones de dólares y que apuntan a mejorar la cantidad, la calidad y la resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable.

Mientras se aguarda la necesaria habilitación ambiental, la proyectada construcción de la represa de Casupá permitirá aumentar significativamente la capacidad de reserva de agua bruta para el área metropolitana en 118 millones de metros cúbicos, así como la nueva planta potabilizadora proyectada en Aguas Corrientes, que incorporará tecnología de desinfección mediante ozono y contribuirá a mejorar la calidad del agua distribuida a la población.

Mientras tanto, OSE ha diseñado el plan de saneamiento aprobado durante la gestión anterior, debido a la falta de condiciones técnicas, dificultades en los relevamientos de terrenos y deficiencias ambientales, entre otros aspectos. El nuevo proyecto, que priorizará algunas localidades e incluirá varias obras, prevé duplicar el promedio de inversión anual en saneamiento, en todo el país, con respecto al período anterior, declaró el presidente de OSE.