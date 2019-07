Zendaya cuenta detalles de su conflictivo personaje en el drama juvenil de HBO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zendaya es Rue Bennett, una chica de 17 años que regresa casa tras una rehabilitación por drogas, pero sin intenciones de mantenerse limpia.



-¿De dónde surgió la idea de Euphoria?

Sam Levinson (SL): Para bien o para mal, mucho de esto proviene de mis propias experiencias con la ansiedad y la adicción. Ese es el origen de esto. Fui a una reunión general con HBO porque había escrito un guión que les gustó y me dijeron que tenían este formato israelí llamado Euphoria. Me fui a mirarla y volví a hablar con Francesca Orsi, Directora de Drama. Cuando estábamos teniendo esa conversación, le dije: "¿Qué te gusta de esto?". Y ella me respondió: "Me gusta lo cruda que es". Hablamos durante aproximadamente una hora y, por la mitad, terminamos charlando sobre las experiencias de vida y la adicción, el amor y la angustia. En el final, ella dijo: "está bien, está bien, bueno, ¿por qué no vas y escribís de eso?". Me alentó a hacerlo durante todo el proceso y eso fue, en última instancia, lo que llevó a Euphoria. Seguí escribiendo y escribiendo.



-¿Qué distingue a esta serie de otros dramas sobre adolescentes?

SL: Quería hacer una serie sobre la ansiedad de ser joven, las inseguridades, la inseguridad en las relaciones y el amor… Y, al mismo tiempo, quería hacerlo de una manera que sentí que no había visto antes. Cada vez que tratamos con temas difíciles o material arenoso, se hace en un docudrama con cámaras de mano. Yo quería crear algo que tuviera un formato real en cuanto a su estructura, iluminación y diseño. Quería hacer algo en televisión que no se apoyara tanto en los personajes hablando de todas las cosas que sienten, porque creo que uno de los aspectos claves de ser joven, una de las partes más difíciles, es que no son capaces de articular cómo se sienten. Quería personajes tranquilos o que digan solo una frase, y que el resto se haga sentir a través de su desempeño y acercándonos desde una perspectiva expresiva. Eso era realmente importante.



-¿Qué nos podés decir sobre el personaje principal (y narrador de la historia), Rue Bennett?

Zendaya (Z): Para mí, a veces es difícil de explicar porque tiene muchos aspectos. Ella puede ser muy dulce y cariñosa, y puede ser volátil y malvada. Puede ser tímida y divertida. Es una locura. Exploré todas las partes diferentes de quién es ella, pero al final es una buena persona y creo que lo sentimos mientras la vemos. Realmente es lo que sentís de ella y creo que ayuda que podamos escuchar lo que está pensando. Cuando hace cosas malas o lastima a las personas, todos sabemos lo que está sucediendo dentro de ella y, por lo tanto, podemos ver más allá y seguir amándola de todos modos. No sé si es como mi hermana pequeña o si es yo en otra vida, no sé qué es, pero creo que todos nos preocupamos por ella y queremos que sea buena.



-¿Cómo llegaste a involucrarte con el personaje?

Z: Estaba teniendo esta etapa rara en mi vida donde no sabía realmente qué iba a hacer a continuación. Estaba buscando algo mágico, algún tipo de sentimiento. Todo lo que estaba leyendo simplemente no era correcto. No puedo explicarlo, pero dije "no voy a tener un trabajo" como "no sé lo que estoy haciendo". Nada se quedaba conmigo. Nada estaba logrando ningún tipo de impacto o sentido para mí, cualquier cosa que quisiera hacer. Y entonces llegó Euphoria. Lo leí y dije: "me encanta esto y quiero ser parte de esto”. Todas las preocupaciones que había tenido antes, o las ideas que había tenido sobre lo que necesitaba hacer o debería hacer, salieron por la ventana. Yo estaba “quiero hacer esto, esto se siente bien”. Después de nuestra reunión, el resto fue historia.

SL: Por extraño que parezca, entré en HBO un año antes con un panel con la foto de Zendaya debajo de Rue y pensé que no había manera de que ella hiciera esto, era una locura.



-¿Qué hizo que Zendaya haya sido la adecuada para el papel de Rue?

Z: [A Sam] ¡Esa es mi pregunta! ¿Cómo viste eso? Quiero decir, estoy agradecida de que él lo viera, pero yo estaba como… no hay manera de que puedas ver el trabajo que he hecho y pienses que sería capaz de ofrecer ese rendimiento. Yo estaba agradecida a quien lo hizo porque necesitás gente para creer en ti.

SL: Lo sentí. Lo pude ver en su cara. Yo había visto su otro trabajo, había visto entrevistas con ella; yo solo lo sabía. Y no podía dejar de pensar en lo que ella le aportaría. Lo que finalmente trajo para el personaje superó todas las expectativas que tenía. Es muy difícil representar a un drogadicto sin que el público se sienta crítico con ese individuo debido a las elecciones que va haciendo. Creo que aporta humor, calidez y fragilidad. Ella es el corazón latente de esto, simpatizás con ella de una manera que nunca podrías imaginar y no es inaccesible. Solo querés darle un abrazo y decirle que todo va a estar bien. La compasión por alguien que está pasando por la adicción en la vida es realmente importante para lograr la eventual sobriedad. Z no tiene techo en términos de su talento y su capacidad, y es inspiradora para mí como escritor y como cineasta.



-Parece que tenés un enfoque muy colaborativo, Sam.

SL: Me encanta la experiencia de trabajar con un elenco, y este elenco es único. Es muy divertido crecer con ellos como escritor y cineasta, y simplemente tener ideas de ida y vuelta. Algunas escenas son bastante desgarradoras.



-¿Encontraste algo particularmente impactante, Zendaya?

Z: En realidad no. Creo que solo es impactante si no es necesariamente tu experiencia. Solo porque no te sucedió no significa que no esté sucediendo todos los días, todo el tiempo.Algunas personas podrán entenderlo un poco más que otras. Algunos tendrán sus ojos abiertos a ello, algunos dirán "maldita sea lo que me pasó" o "esa es mi hermana", alguien se conectará con eso. Y quien necesite verlo, lo verá. Es importante para saber que no estás solo, que hay otras personas lidiando con esto [especialmente] en este espacio donde a veces el mundo te hace sentir que sos la única persona que lucha con lo que estás luchando y te aislás. Es algo de lo que soy culpable a veces. Esta serie te permite recordar que no estás [solo], que no sabemos lo que estamos haciendo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos y lo resolvemos a medida que avanzamos.

SL: Empecé a estudiar métodos de actuación hace cuatro años y es una de esas cosas donde, una vez que entrás en la cabeza de un personaje, podés correr con él y ver el mundo a través de sus ojos. Eso se mete un poco en mi vida, si escribo a Rue o Maddie o Jules se puede tomar de una manera un poco más frívola a veces. La gente piensa "¿qué estás haciendo?" y yo respondo "lo siento, esa fue Maddy".



-Euphoria ha sido definida como Kids meet Trainspotting. ¿Estás de acuerdo?

SL: Tiendo a no pensar en términos de comparaciones, pero me alegré cuando lo vi porque pensaba "¡vería ese programa!". No me ofendió.



-Zendaya, ¿cómo te sentiste por el lanzamiento de la serie?

Z: Fue una mezcla de terror y emoción. Creo que todo el elenco y Sam, todos sentimos mucha ansiedad.



-¿Cómo creés que están reaccionando los fans que han seguido tu carrera desde el principio?

Z: Pienso que están emocionados porque me han visto y... han estado esperando este momento también tanto como yo. Ahora tienen mi edad, ellos también son adultos, están listos para que yo dé el siguiente paso.

Zendaya Zendaya Maree Stoermer Coleman (22 años) es una de las muchas figuras que conocieron la fama gracias a Disney Channel. Fue en la serie Shake It Up (2010-13), luego participó del reality Dancing with the stars (2013), y de otra serie de Disney, K.C. Undercover, que también produjo. En 2017, se transformó en MJ, el interés romántico de Peter Parker en la saga de Spider-Man que protagoniza Tom Holland. La actriz también tiene una carrera musical, que comenzó en 2011 de manera independiente.