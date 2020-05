Varina De Cesare hace vivos en sus redes: "La gente necesita reírse; si lo logro, estoy feliz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Desde tu cuenta de Instagram estás haciendo vivos con invitados. ¿Cómo surgió la iniciativa?



-Arranqué de manera totalmente natural, de esas cosas que salen de la nada. Me largué a hacer lo que me gusta que es entretener a la gente y pasarla bien. Me salió. Yo soy así: soy divertida, me gusta reírme y transmitir todo eso. Empecé a apretar los botones porque yo no era de hacer vivos, ni nada de eso, pero sentí que había que largarse. Además estoy sola en mi casa, en cuarentena. No salgo prácticamente.



-¿Cuál ha sido el criterio para seleccionar a los invitados para entrevistar?



-Tuve varios, entre ellos un actor malagueño Miguel Ángel Martín cuyo usuario es @tunomandas. Se hizo famoso por sus videos hablando del confinamiento en España. También hice un vivo con Willy Magia, el mago argentino que hizo aparecer fernet. Me gusta que las notas sean entretenidas y diferentes. Por supuesto que también hice notas a muchos uruguayos, como Guillermo Lockhart, Victoria Rodríguez, Lourdes Ferro y otros... La idea es hacer un poco a todos.



-¿Con qué frecuencia?



-Una vez por semana los hago, miércoles o jueves. Aunque hay gente que me pide hacer más, creo que lo ideal es esa frecuencia. No quiero que sea una presión. Lo hago como divertimento. No estoy salvando al mundo, pero si puedo sacar una sonrisa a la gente me pone contenta. A los que nos gusta comunicar, es por ahí la cosa.



-La consigna del vivo es #Cafecon....



-El nombre ni lo pensé. La primera invitada fue Lourdes Ferro y me dijo que podía a las 18:00 horas, justo la hora de la merienda. Entonces me salió #Cafécon. Pero hasta el nombre fue espontáneo. Nunca pensé un nombre. Además, el protagonista es el invitado, no yo. Hago la entrevista para entretenerlos a todos.



-¿Antes de la cuarentena eras de hacer vivos?



-No. Yo subía fotos a Instagram y no me hables de vivos. No sabía ni dónde estaba el botón. Como estoy sola en mi casa y no tengo producción, salí hasta con los palillos en la espalda. Me ilumino yo, me produzco yo. Pero la espontaneidad tiene eso. Tuve que preguntar por teléfono a gente que sabe como para hacer el vivo y para sumar a los entrevistados. Ahora vencí esa timidez y me lancé a ser la Varina que soy. La consigna es a reírse porque para tristezas está lo que sale en los informativos.



-¿De qué hablan por lo general?



-De la persona, de su día a día, de sus proyectos.

-En lo personal, ¿cómo estás pasando la cuarentena?



-Bastante bien. Disfruto de mi casa. Me gusta, me siento cómoda. Lo que sí me hizo mal fue haber ido al supermercado hace unos días y ver todo el mundo con tapaboca, incluida yo obviamente. Esa imagen me hizo sentir estábamos en guerra. Me agarró como una tristeza. Desde el principio tenía bien presente todo lo que podía pasar con virus porque tengo gente conocida en España y en Italia, pero la escena es fuerte. Estamos peleando contra un enemigo invisible y no sabemos cuándo va a terminar esto.



-¿Te afectó en lo laboral?



-No, algunos proyectos se estaban hablando y obviamente no siguieron. Pero básicamente estoy con lo mío, con las redes sociales que hoy es una vía de trabajo importante. Sí le ha variado a otras personas que están pasando mal de verdad.



-En TV tu última participación fue La columna de la gente (20013-2018). ¿Después no hubo otros proyectos?



-Lo último fue La columna de la gente, sí. Para la web Teledoce hicimos mucho tiempo “En boga”, un programa sobre los protagonistas de la industria de la moda. Ahora los medios están en un momento complejo, con gente en seguro de paro. Yo vivo de mi trabajo y estoy para trabajar y producir, aunque entiendo las cosas están planteadas de esta manera. Con el canal 12 está todo bien como con todos los canales. No hay ningún problema. Fue un ciclo y terminó. No era lo que yo hubiera deseado pero las cosas se dieron de ese modo. Fue un ciclo de muchos años. La columna duró 4 años y también había sido parte de Día perfecto.



-Has tenido muchos papeles en teatro, sin embargo últimamente no has subido al escenario. ¿Había algún proyecto en ese sentido?



-Había una idea, un sondeo, pero por decisión propia decidí no hacerlo. Si vuelvo al teatro, quisiera hacer algo que sea boom. Quizás para después de la pandemia... Otro de los efectos positivos de la cuarentena ha sido la creatividad. Siempre fui de tener ideas, pero ahora estoy más creativa. Me saltan como 1.000 ideas. Pero bueno, necesito producción, producción.



-¿Ideas para las redes, TV, teatro?



-Para todo. Amo la gente del teatro. Tengo amigos íntimos que son actores y que conocí en varias obras como Alejandro Martínez Savio o Leonardo Franco. El teatro me recibió de la mejor manera. Nunca nadie me dijo: “Vos venís de la moda, de la TV”. Al contrario, me recibieron de brazos abiertos. Ahora habrá que esperar. No sabemos cuánto tiempo llevará volver a la vieja normalidad. Para mí es surrealista lo que estamos viviendo. Es como estar en una película de ciencia ficción y alguien nos está manejando como muñequitos. Me duele saber que hay gente que está sola, en especial aquellos mayores de 50 o 60 porque además de solos tienen más miedo por ser la población de riesgo. Entre mis seguidores hay muchos de ellos y poder acompañarlos, con un vivo cada tanto, transmitiendo buena vibra y buena onda, me parece que es lo que va. Me esmero, investigo, armo cartelitos lindos... le puse mucho cariño y amor a esta idea.



-Las repercusiones han sido buenas, no solo en audiencia sino con los comentarios.



-Es verdad. Estoy contenta. Me llena de alegría cuando me llega un mensaje que dice: “que bueno, me hiciste reír” . Estudio a los invitados, aunque después la charla va por los temas que surjan. Con Victoria (Rodríguez) tuvimos una preciosa charla. Las dos hablamos hasta por los codos, así que charlamos de amor, de trabajo y entró luego su hija, Delfina, que cantó. Estuvo buenísimo. Todo muy natural salió. La gente necesita reírse. Fijate lo que ocupan los informativos. Son tres horas. Imaginate que estás escuchando no sé cuántos muertos acá y allá. Eso hace mucho mal. Sabemos que los suicidios en Uruguay son un problema serio. Además, muchos matrimonios se están conociendo ahora, el problema de la violencia se acrecienta ahora que toda la familia está confinada, con los nenes saltando por las paredes. No es fácil. También están los que sí o sí tienen que salir para conseguir su sustento. Dentro de todo, yo soy una afortunada.



-¿Considerás que es mejor hacer la cuarentena viviendo sola que acompañada?



-En algún aspecto sí y otros no.



-¿Hubieras preferido estar con alguien?



-Yo pienso que para la vida es siempre bueno estar enamorada. Y para la cuarentena también.



-¿No te pasó como te dijo Victoria Rodríguez en el vivo que estaba saliendo con alguien y la cuarentena interrumpió las salidas?



-No. Yo estoy muy escondidita. No contesto mensajes de gente desconocida. Estuve 17 años en pareja y después de eso no me he vuelto a enamorar. Soy tímida y poco receptiva en redes sociales, que es donde la gente se está lanzando en estos momentos. Hay gente que me dice: “hacete un Tinder o un Happn”. Ni loca. Se ve mi cara, todos me ven. No, me muerdo de la vergüenza. No soy tan moderna para eso.



-Por ahora, quizás. Antes tampoco hacías vivos de Instagram...



-Es muy diferente. Igual, el asunto hombres me tiene sin cuidado. Estoy feliz porque hago algo que me entretiene. La gente lo ha tomado con buenos ojos. En realidad me gusta que la gente se divierta. No estoy salvando vidas, no estoy en la primera línea de fuego. Creo que el humor y la risa es salvadora. En lo personal me ha salvado de muchas. Así que esto también lo hago también por mí.