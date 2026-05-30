"Ripley, aunque usted no lo crea": los secretos de un programa "difícil de creer" que cautivó en los '90

Entre sombras, relatos imposibles y una voz hipnótica, Ripley’s Believe It or Not! (Ripley, aunque usted no lo crea) se convirtió en uno de esos programas inolvidables de la televisión de los años ’90. En Uruguay, muchos televidentes lo descubrieron a través de Canal 12, donde ocupaba las tardes de fin de semana con historias tan fascinantes como perturbadoras. El envío mezclaba curiosidades del mundo, fenómenos extraños, récords humanos y sucesos difíciles de creer, generando una experiencia televisiva que quedaría marcada en la memoria colectiva de toda una generación.

La marca Ripley nació mucho antes de llegar a la pantalla. Su origen se remonta a 1918, cuando el caricaturista y aventurero estadounidense Robert Ripley comenzó a publicar ilustraciones sobre hechos insólitos en diarios de Estados Unidos. Aquella propuesta, inicialmente concebida como una simple sección gráfica, tuvo un crecimiento explosivo gracias al interés del público por lo extraordinario. Con el tiempo, “Believe It or Not!” se transformó en una franquicia multimedia que atravesó la radio, los libros, los museos y finalmente la televisión.

La adaptación televisiva tuvo diferentes etapas, aunque la más popular en América Latina fue la producida durante los años ’80 y ’90. El programa logró consolidar un formato reconocible: relatos narrados con tono solemne, recreaciones dramáticas, imágenes impactantes y una selección de historias capaces de generar asombro inmediato. Desde personas con habilidades insólitas hasta construcciones extravagantes o rituales exóticos, cada episodio prometía un recorrido por aquello que parecía desafiar la lógica.

Jack Palance.

Uno de los elementos más recordados fue la conducción del actor Jack Palance, cuya presencia aportó misterio y dramatismo al ciclo. Con su voz grave y su estilo sobrio, Palance se convirtió prácticamente en el rostro definitivo de la franquicia televisiva. Su interpretación ayudó a construir esa atmósfera entre documental y relato fantástico que distinguió al programa de otros ciclos de entretenimiento de la época.

En Uruguay, el impacto fue particular. Durante años, las emisiones de fin de semana por Canal 12 se transformaron en una cita habitual para adolescentes y familias enteras. Antes de la explosión de internet y las redes sociales, Ripley funcionaba como una ventana hacia un universo desconocido. Muchas de las historias que hoy circularían viralmente llegaban entonces a través de aquel programa, que combinaba información, espectáculo y una cuota permanente de incredulidad.

La estética también fue parte de su éxito. La música inquietante, las tomas oscuras y la edición cargada de suspenso convertían cada episodio en una experiencia inmersiva. Con el paso de los años, la franquicia atravesó distintas reinvenciones. Hubo nuevas versiones televisivas, especiales y producciones adaptadas a públicos contemporáneos. Sin embargo, para muchos televidentes latinoamericanos, la edición noventera continúa siendo la más emblemática.

El legado de Ripley persiste hasta hoy. La marca sigue vigente mediante museos interactivos, libros y contenidos audiovisuales distribuidos en diferentes plataformas. Además, abrió camino para numerosos programas posteriores dedicados a rarezas, récords o fenómenos sorprendentes. Buena parte de los formatos actuales sobre curiosidades extremas heredaron aquella mezcla de asombro y espectáculo que Ripley popularizó décadas atrás.

Jack Palance fue uno de los actores más intensos y singulares de Hollywood. Trabajó en minas de carbón y tuvo una breve carrera como boxeador profesional. Su rostro duro, su voz áspera y su presencia intimidante lo convirtieron en un intérprete ideal para villanos y personajes rudos, especialmente en westerns y policiales. En 1992 ganó el Oscar como actor de reparto por “City Slickers”. Murió en 2006, a los 87 años, convertido en una figura de culto del cine clásico estadounidense.