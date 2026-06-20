Richard Arce recordó el ACV que sufrió en plena transmisión y contó cómo cambió su forma de vivir

El periodista deportivo Richard Arce, integrante del equipo de Radio Universal, recordó el ACV que sufrió en agosto de 2025 en el Estadio Centenario mientras se preparaba para transmitir un partido de fútbol. Destacó la rápida asistencia médica, el apoyo de su familia y colegas, y el proceso de rehabilitación. Aseguró que la experiencia le enseñó a valorar más la vida y advirtió sobre los riesgos del estrés. Espera el alta médica para volver.

-Ya pasó casi un año desde aquel ACV que sufriste mientras trabajabas. ¿Cómo recordás ese momento?

-Llegué al estadio como siempre. Subí a la cabina para comentar el partido y cuando me fui a sentar me caí. Fue todo muy rápido. Por suerte estaban mis compañeros, reaccionaron enseguida y la asistencia médica llegó inmediatamente.

-¿Sentías algún síntoma previo?

-Estaba con mucho estrés y muchas cosas encima, pero no imaginé que podía pasar algo así. Fue prácticamente sin aviso.

-La rapidez de la atención fue fundamental.

-Sin duda. El primero que advirtió lo que pasaba fue el técnico de la radio, Michel, que fue a buscar enseguida al personal del Suat en el estadio. Enseguida me atendieron y me derivaron a la Médica Uruguaya y eso fue clave. Siempre digo que tuve suerte dentro de una situación muy complicada. Si hubiera pasado más tiempo, quizás no la contaba.

-¿Qué afectación tuviste en primera instancia?

-Principalmente en el lado izquierdo. Me afectó la pierna y la mano. La recuperación ha sido lenta, pero constante. Perdí masa muscular y tuve que trabajar muchísimo con fisioterapia para volver a caminar y recuperar fuerza.

-¿Quiénes fueron fundamentales en ese proceso?

-Los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas… al Dr. Santiago González, cirujano vascular, le debo la vida, también agradezco desde el alma a la Dra. Briot y a la fisiatra Andrea Ayala, entre tantos profesionales y personal de la salud. Y agradezco a mi familia, por sobre todo a mi pareja Gabriela estuvo siempre al lado mío. Sin ellos habría sido mucho más difícil.

Richard Arce.

-¿Qué aprendiste de esta experiencia?

-Me enseñó a vivir. Amo el periodismo y siempre lo voy a amar, pero entendí que hay cosas que también son importantes. Compartir tiempo con los hijos, con la familia, sentarse a almorzar sin mirar el reloj. Son cosas que antes muchas veces me perdía por el trabajo.

-¿Creés que el estrés influyó en lo que te pasó?

-Yo creo que sí. El estrés provoca muchas cosas. Hoy veo que afecta incluso a gente muy joven. Por eso siempre digo que hay que cuidarse y hacerse controles.

-De hecho, reconociste que no eras muy amigo de los chequeos médicos.

-No, para nada. Como muchos hombres, los iba dejando para después. Me sentía bien y pensaba que estaba bárbaro. Pero una cosa es cómo te ves por fuera y otra cómo estás por dentro.

Alberto Kesman y Richard Arce.

-¿Qué te sorprendió más durante la recuperación?

-El cariño de la gente. Recibí mensajes de todos lados, de colegas, oyentes, futbolistas, dirigentes. Mucha gente que ni siquiera conocía personalmente se preocupó por mí. Eso te da una fuerza enorme para seguir adelante. También quiero destacar al equipo de Radio Universal, a mis compañeros con Alberto (Kesman) a la cabeza que me han hecho el aguante. El otro día salí al aire de sorpresa y fue un momento muy emotivo para todos, en especial para mí.

-¿Extrañás el trabajo?

-Muchísimo. Extraño la radio, las transmisiones, el contacto con la gente. Sigo todo el fútbol y escucho a mis compañeros todos los días.

-¿Qué idea tenés sobre el futuro? ¿Cuándo volverías?

-Estoy deseando volver. Pero voy a hacerlo cuando los médicos me den el alta y esté realmente preparado. No quiero apurarme.

-Fuiste futbolista profesional, lo que formó un poco tu complexión muscular. ¿Eso influyó en la recuperación?

-Pienso que sí. Perdí mucha masa muscular pero con la fisioterapia voy muy bien, ya estoy caminando cada vez más. El cuerpo tiene memoria.

-¿Qué te motiva a pensar en el regreso a la radio y a las transmisiones?

-Que amo esta profesión. La amo y la voy a amar hasta que me muera. Me debo a la gente, a los compañeros y a todos los que me acompañaron durante este proceso. Por eso tengo muchas ganas de volver cuando llegue el momento adecuado.

-¿Estás siguiendo las transmisiones del Mundial?

-Por supuesto, estoy prendido a la radio todo el día. Y con cada vez más ganas de entrar a la cancha. También he empezado a reentrenar la voz para volver a tener el ritmo que requiere la radio, sobre todo en los comentarios de los partidos.

-Si tuvieras que resumir esta experiencia en una enseñanza, ¿cuál sería?

-Que la vida hay que disfrutarla. Que el trabajo es importante, pero no puede ser todo. Y que hay que cuidarse, hacerse controles y no dejar que el estrés te gane. También descubrí y eso me emociona, que soy más querido de lo que yo pensaba.

