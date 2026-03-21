"Los años dorados": la serie de TV innovadora de los '80 y la pelea interna secreta entre dos protagonistas

La comedia televisiva The Golden Girls, conocida en América Latina como Los años dorados, es una de las sitcom más queridas de la historia de la televisión. Estrenada en 1985 y emitida durante siete temporadas, la serie logró algo poco común: convertir la vida cotidiana de cuatro mujeres mayores en un fenómeno cultural que combinó humor, sensibilidad y comentarios sociales adelantados a su tiempo. En Uruguay, llegó a los televidentes a través de Canal 12, que la programó para las noches de miércoles.

La historia sigue a cuatro amigas que comparten una casa en Miami: Dorothy Zbornak, Rose Nylund, Blanche Devereaux y Sophia Petrillo. Cada una tiene una personalidad bien marcada. Dorothy es la más racional y sarcástica; Rose, ingenua y optimista; Blanche, seductora y orgullosa de su encanto sureño; y Sophia, la madre de Dorothy, famosa por su lengua filosa y sus historias sobre Sicilia. La dinámica entre ellas es el motor de la serie y el origen de sus inolvidables diálogos.

"Los años dorados"

Uno de los grandes méritos de Los años dorados fue poner en el centro a personajes femeninos mayores, algo poco habitual en la televisión de los años 80. Mientras muchas comedias apostaban por protagonistas jóvenes o familias tradicionales, esta sitcom construyó su universo alrededor de mujeres independientes que enfrentaban la madurez con humor, complicidad y amistad.

La serie combinaba situaciones absurdas y gags clásicos con temas más profundos. A lo largo de sus episodios abordó cuestiones como la soledad, el envejecimiento, el amor en la tercera edad, las relaciones familiares, la enfermedad o la discriminación.

Otro elemento que contribuyó a su éxito fue la química entre sus protagonistas. Las interpretaciones lograron que cada personaje resultara entrañable y reconocible para el público.

El humor de la serie se apoyaba mucho en los contrastes entre sus protagonistas. Blanche, siempre coqueta y segura de su atractivo, chocaba constantemente con el pragmatismo de Dorothy. Rose aportaba una inocencia casi infantil con sus relatos sobre su pueblo natal en Minnesota, mientras que Sophia remataba muchas escenas con frases cortantes que se volvieron memorables.

Con el paso del tiempo, Los años dorados se transformó en una serie de culto. Su capacidad para reírse de los prejuicios sobre la edad y para retratar una amistad profunda entre mujeres la convirtió en una referencia dentro del género. Además, muchas de las temáticas que abordó siguen siendo actuales, lo que explica por qué continúa encontrando nuevas audiencias décadas después de su estreno.

La rivalidad secreta de dos de las protagonistas de "Los años dorados"

Betty White falleció en 2021 y fue la más longeva del elenco.

La enemistad entre Bea Arthur y Betty White era conocida por propios y extraños durante los rodajes de The Golden Girls (Los años dorados). La rivalidad estaba impulsada por personalidades opuestas y estilos de actuación distintos. Arthur, más teatral e introvertida, se irritaba con la actitud positiva y la tendencia de White de interactuar con el público, llegando a verla como “hipócrita” o irritante. La tensión empeoró tras la victoria de White en los Emmy de 1986, aunque mantuvieron el profesionalismo en cámara.

Bea Arthur falleció en 2009 mientras que Betty White murió a los 99 años en 2021 y fue la protagonista más longeva. Rue McClanahan falleció en 2010 y Estelle Gettleman en 2008.

