Llegan los "Watchmen" y su protagonista y directora cuentan de qué se trata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ganadora del Oscar (a mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk), Regina King es una de las protagonistas de la serie Watchmen que se estrena mañana a las 22.00 por HBO. La serie, basada (aunque no utiliza el material original) en la novela gráfica de creada por el guionista Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons, fue dirigida por Nicole Kassell, quien también es la productora ejecutiva de esta producción de HBO que creó Damion Lindelof (el de The Leftovers, también de HBO). En la serie King es Angela, una de las protagonistas de este policial sobre superhéroes y el fin de la humanidad.

Se realizó la premiere de la serie "Watchmen" y Regina King estuvo en Nueva York. Foto: AFP

—Regina, ¿Cómo encaja tu personaje, Angela, en el mundo, cuál es su papel? Ya que ella tiene múltiples roles en la serie.



—Regina King Sí, ella usa varias máscaras, creo que todos lo hacemos. Todos lo hacemos en la vida y la forma en que está navegando en este universo alternativo es un ejemplo, creo, un ejemplo muy sutil pero verdadero, de cómo estamos navegando en la vida real. Tenemos que usar máscaras diferentes. En algunos espacios, es posible que no seamos tan pacientes como debemos ser, y a veces se necesita un poco de sabiduría, y a veces es algo natural que hagamos para protegernos, especialmente cuando somos más jóvenes.

—Habías trabajado junto a Damon Lindelof en The Leftovers. ¿Cuál fue el atractivo para sumarte a este proyecto con él?



—Regina King: Oh Dios, quiero decir, esperas que como actor, tener proyectos tan diferentes. No quieres que la gente se vaya después de ver una pequeña exposición sobre tu carrera y decir: ‘Bueno, sí, todos los roles son todos iguales’. Si has interpretado a la esposa cuatro veces, quieres que cada esposa sea diferente, Ojalá. Pero cuando leí este guión nunca había visto algo así y nunca antes había visto a alguien como ella.

Watchmen, la nueva serie de Damon Lindelof que llenará el vacío que dejó Game of Thrones

—Nicole, ¿cómo te sumas a la serie?



—Nicole Kassell: También trabajé en The Leftovers. Hice dos temporadas, así que conocía bien a Damon, y luego, cuando terminó The Leftovers, realmente lloré el final.

Fue duro, estaba realmente triste por no volver con esa familia. Y entonces supe que estaba trabajando en esto y, a medida que se acercaba, supe que estaría buscando un director y finalmente le envié un correo electrónico que decía: “Solo tengo que decir que quiero hacerlo”. Y había un par de sombreros en el ring, pero hablé con él al respecto, lo leí y respondí muy profundamente como artista y personalmente. De hecho, estaba leyendo el guión mientras estaba en Charlottesville, Virginia, solo unos meses después de lo que sucedió, y soy de allí, por lo que todos los problemas se estaban agitando dentro de mí, como muchos de nosotros, y leer el guión fue como: “Sí, así es como puedo contribuir a la conversación”. Y simplemente vertí esa pasión en los oídos y ojos de Damon y dije: “Solo por tus palabras, así es como veo el espectáculo”. Y eso es subjetivo y solo gusto y todo lo que puedes decir es: “Esto es lo que haría, ‘y él respondió a eso.

Afortunadamente, tenemos una sensibilidad muy similar y con los episodios de The Leftovers en los que confió, él saca a relucir esta maldad y diversión y solo tenemos una sensibilidad muy parecida.

Damon Lindelof, creador de "The Leftovers" tiene nueva y esperada serie también en HBO. Foto: AFP

—¿Qué episodios dirigiste?



—Nicole Kassell: Dirigí el episodio piloto, el dos y ocho, y produje toda la serie.

—La serie tiene un trabajo enorme, hay aspectos que parecen futuristas, pero que también parecen kitsch. ¿De dónde sacaste inspiración para este mundo?



—Nicole Kassell: Comencé con el material fuente, esta es nuestra historia, así que si dentro de 30 años, Redford ha sido presidente, tenemos autos eléctricos, no tenemos cambio climático, no usamos plástico, tenemos un estado 51 en Vietnam, por lo que tenemos una nueva bandera. Mucho de esto nos lo da el material fuente. Y luego, estéticamente, solo sabiendo que no quería que fuera brillante. No quería hacer un cómic, una caricatura, así que lo estaba fundamentando en la realidad y veía películas como Niños del hombre (Alfonso Cuarón, 2006) o Blade Runner (Ridley Scott, 1982) como inspiración. Me encantó cómo esos mundos se sentían diferentes pero muy, muy reales. Se sentían muy desgastados. Así que esas fueron las piezas icónicas a las que todos nos referimos y luego realmente usamos el cómic como inspiración para filmar y componer los cuadros.

Imagen de la serie "Watchmen" que se estrena mañana en HBO. Foto: Difusión

—¿Dónde se filmó la serie?



—Nicole Kassell: En Atlanta principalmente. También filmamos algunos lugares que nunca antes se habían filmado en Gales, lo cual fue bastante sorprendente.

—Regina, has hecho muchas películas y series donde la conversación ha sido sobre la raza, pero de una manera histórica mucho más lineal. ¿Qué crees que esta serie y tu personaje agregan a la conversación?



—Regina King: Creo que todos estamos en una zona gris. Creo que todos tenemos buenas intenciones, pero a veces lo que puede parecer la opción correcta en el momento, más tarde descubrimos que no lo es. Cuando la gente dice: ‘Oh, eres una gran madre, tu hijo es genial’, y yo digo: ‘Bueno, lo sabré cuando sepa que está en terapia, hablando de esa vez que decidí hacerlo. hacer X, Y o Z.’ Todo está bien intencionado, pero nuestras circunstancias pueden cambiar. Puedes comenzar a hacer cosas porque estás emocionalmente motivado a hacerlo, no solo porque es por el bien de todos. Creo que con Angela lo que la hace única es que ella no entró por el bien de todos; ella vino de un lugar emocional, aunque si le preguntaras, ella no diría eso.



Probablemente, ni siquiera se da cuenta de que ha tomado ciertas decisiones porque todavía está lidiando con el dolor que le ha sido transmitido, que ha logrado reprimir y que ha logrado seguir adelante, sin saber lo que sucedió antes.

La serie se basa en la novela gráfica "Watchmen" que ya tuvo su versión de cine. Foto. Difusión

—Hay muchas mujeres en la serie. ¿Les parece una serie particularmente feminista?



—Regina King: Nunca lo enfoqué de esa manera, así que si se siente así, creo que es genial. Quiero decir, creo que esa es una de las cosas que es nuestra mejor esperanza para las personas, que terminen del uno al nueve y que lo dejen sintiendo algo y, si eso es lo que te queda, es increíble.



—Nicole Kassell: Tengo que hablar de eso, porque creo que estamos tan metidos en eso que este es nuestro mundo, somos mujeres y trabajamos en él. Contamos historias y tenemos que emprender este gran viaje Se llama Watchmen y es un cómic y es una mujer, una mujer afroamericana, allí mismo. Entonces, ¿es feminista? Absolutamente. ¿Pero eso estuvo siempre a la vanguardia? No. Eso es lo bueno de eso.

—Regina King: Y también porque creo que Damon es el creador y Damon es feminista, naturalmente. Así es como opera.



—Nicole Kassell: Y toda la cuestión de género. Soy cineasta, pero soy cineasta. Pero la gente dirá: “Oh, ella tiene un estilo muy musculoso”. ¿Por qué estamos poniendo estas etiquetas en las cosas? ¿Estamos llamando a Mike Nichols delicado? Son solo estos adjetivos los que se vuelven a ver.