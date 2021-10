Humberto De Vargas: los dos juicios que lo enfrentan con su exesposa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Humberto De Vargas entró en licencia médica en acuerdo con Canal 10 y con su equipo médico. El trasfondo de esta pausa se encuentra en su situación personal luego de la separación con Rosy Alhadeff, que produjo un quiebre en la familia. De hecho, el conductor no tiene diálogo con los dos hijos del matrimonio.

Además del distanciamiento afectivo, las partes entraron en un conflicto económico y judicial encarnizado. Si bien De Vargas transfiere una pensión alimenticia por la hija menor de edad de ambos (de 16 años), Alhadeff reclama un monto mensual mayor.

Según supo Sábado Show por allegados a De Vargas, el comunicador habría transferido de forma voluntaria un total 1,2 millones de pesos por ese concepto en el último año.

Pero este no es el único juicio que media entre las partes: De Vargas acudió a la justicia civil para solicitar el divorcio por su sola voluntad.

Mientras la situación judicial se despeja, el panorama laboral de De Vargas entra en un impasse. Al mes de licencia médica, se sumaría la licencia ordinaria por lo no volvería a Arriba gente al menos hasta 2022.

Pero el año entrante el comunicador cumple 60 años y nadie descarta que llegue a un acuerdo con Saeta para iniciar los trámites jubilatorios. "Todas las opciones están sobre la mesa", dijo un informante de Canal 10.

El viernes 1 de octubre, al cumplirse un año de que los hijos le retiraron la palabra y abrumado por la situación, De Vargas llegó a presentar una renuncia a Saeta. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, dijo a su entorno. “Si dejo de trabajar, se terminaron los reclamos”, agregaba.

Pero ante la intervención de compañeros, el sindicato de empleados de Canal 10 y la propia gerencia, el comunicador accedió a hacer un impasse para reevaluar la situación a fines de año. Por lo pronto, Arriba gente continúa con la conducción de Lorena Bomio, Magdalena Correa y Verónica Chevalier.

De Vargas, por su parte, solamente seguirá en Vivila otra vez porque se trata de una grabación de menor exigencia y con frecuencia semanal. Además, ya cuenta con algunos capítulos grabados.

Paso a paso en el deterioro de la relación

Humberto De Vargas y Rosy Alhadeff se separaron a comienzos de 2020 luego de casi 25 años de relación. Se habían conocido en Perú en 1996, adonde el también relator De Vargas viajó para unos partidos de la selección uruguaya. Se casaron en 1999 y tuvieron dos hijos: Facundo (22) y Sofía (16).

Según el testimonio del comunicador, el matrimonio marchaba bien e incluso poco antes de la separación habían compartido un viaje familiar a Australia. Sin embargo, con la pandemia ya instalada, comenzaron las señales de alarma.

"Venimos en un proceso de desgaste y ni nosotros entendemos muy bien por qué, pero la pareja se ha terminado", declaró el conductor en julio de 2020. Por ese entonces De Vargas y Alhadeff mantenían vínculo y de hecho, vivían en la misma casa familiar en la zona de Carrasco Norte: él en la barbacoa y ella en la casa principal con los hijos.

Humberto De Vargas. Fotos: Leo Mainé.

Sin embargo, con los meses las cosas empezaron a complicarse. A finales de setiembre de 2020, Alhadeff y los hijos abandonaron la vivienda. "Aquí el dejado fui yo", declaró De Vargas en entrevista con Sábado Show en noviembre de 2020.

"Ella tomó la decisión de irse con mis hijos. Habló conmigo alegando que la situación no daba para más. Mi respuesta fue “¿qué necesitan? “¿en qué los ayudo?” Porque sin mi apoyo, no lo podían hacer. Pero se fueron y quedé solo en la casa", añadió el comunicador.

En octubre y también en diciembre, De Vargas respondió con dureza a algunos posteos de Alhadeff en redes sociales que si bien no lo mencionaban, parecían tiros por elevación dirigidos hacia su ex. "Hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí te culparán y juzgarán por la forma en que tú reaccionaste", fue uno de los pensamientos que ella compartió. En otro, se refería al valor de las tareas de ama de casa y comentó: "Y después de 25 años te dicen que no trabajaste y no tenés derecho a nada. De terror".

En la entrevista de noviembre, De Vargas confirmó que la división afectaba también a los hijos, quienes había tomado partido por la madre. "La familia se ha dividido. Hay que dejar pasar el tiempo y las cosas volverán a cauces relativamente normales... A mí me expresan que están todos felices y contentos. Parece que se sacaron el gran problema de encima que era yo; cosa que no me había enterado en estos 25 años", declaró.

En la actualidad, De Vargas solo mantiene vínculo con su hija mayor, Josefina, fruto del matrimonio que tuvo con Laura Daners.

La situación ha afectado su salud. En marzo pasado declaró a El País: "Estoy padeciendo una depresión aguda, con una crisis de pánico permanente y agorafobia y estoy con un tratamiento a largo plazo psiquiátrico... Es algo que la gente no nota cuando me ve al aire".