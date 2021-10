Humberto De Vargas estará fuera del aire en Canal 10 por licencia médica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Humberto De Vargas atraviesa por una crisis personal derivada de la separación con su exesposa Rosy Alhadeff a comienzos del año pasado. El divorcio trajo un quiebre en la familia y de hecho, el comunicador no tiene diálogo con dos de sus hijos desde hace más de un año.

Además del distanciamiento afectivo, las partes entraron en un conflicto económico y judicial encarnizado. Si bien De Vargas transfiere una pensión alimenticia por la hija menor de edad de ambos (de 16 años), Alhadeff reclama un monto mensual mayor.

A comienzos de mes y abrumado por la situación, De Vargas presentó renuncia a Canal 10, pero las autoridades no la aceptaron, según dijeron fuentes de Saeta. Los informantes agregaron que el conductor tomó esa determinación también como una respuesta para su ex: al cercenar sus ingresos, neutralizaría también el reclamo de Alhadeff.

Sin embargo, en Saeta no aceptaron la renuncia,. Se inició un período de conversaciones y por consejo profesional, llegaron al acuerdo de que el conductor se tome un mes de licencia médica, lo que sumado a la licencia ordinaria haría que De Vargas haga un alto en su trabajo por lo menos hasta 2022 en Arriba gente.

De hecho, desde hace una semana que De Vargas no está saliendo al aire en las mañanas de Saeta. El caso de Vivila otra vez es diferente porque ya hay varios capítulos grabados y la temporada llegará a su final con normalidad.

Consultado De Vargas, confirmó a TV Show el receso pero evitó dar mayores detalles. "No sé si me va a hacer bien no trabajar, pero fue la solución que se encontró", dijo. Humberto De Vargas lleva 39 años de trabajo en Canal 10.

Meses atrás, el comunicador había dado cuenta de las repercusiones en su salud de la crisis familiar. "Estoy padeciendo una depresión aguda, con una crisis de pánico permanente y agorafobia y estoy con un tratamiento a largo plazo psiquiátrico", dijo a El País en una entrevista en marzo pasado.

La última publicación de De Vargas en Instagram refiere a lo que sintió al cruzar en la calle a su hijo Facundo sin que se saluden. "Mi corazón se estrujó", escribió.

Humberto De Vargas y Rosy Alhadeff se separaron a comienzos de 2020 luego de casi 25 años de relación. Ella y los dos hijos (Facundo y Sofía) dejaron la casa y el vínculo se deterioró con picantes cruces de mensajes en redes sociales.

En la actualidad, De Vargas solo mantiene vínculo con su hija mayor, Josefina, fruto del matrimonio que tuvo con Laura Daners.