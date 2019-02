Más héroes del cómic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 1989, cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo.



Pero no todo salió según lo planeado. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se separó y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves.



Así comienza The Umbrella Academy, la nueva serie fantástica que Netflix sumó ayer a su catálogo. En ella, Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Vanya (Ellen Page) y Cinco (Aidan Gallagher) unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.



La serie está basada en las novelas gráficas y cómics ganadores del premio Eisner, creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados desde 2007 por la editorial Dark Horse Comics. Completan el elenco Cameron Britton y Mary J. Blige.



La historia estuvo a punto de convertirse en una película de cine, pero finalmente se llegó a un acuerdo para llevarla a la pantalla chica apostando a varias temporadas.