Fernanda Sosa: "Me parece horrible el bullying a Carmela"

-¿Desde cuándo estás instalada en Miami? ¿Cómo es tu día a día habitual?



-Estoy radicada hace un año. Mi día a día aquí es muy movido, pendiente de mi trabajo y de mi escuela de modelos en Uruguay. Todos los días lo primero que hago es ir al gimnasio, luego puedo tener casting, puedo tener grabación para el reality show Palm House TV, o alguna entrevista en televisión, fotos, tomo clases de español neutro. Los miércoles dicto clase de prensa y acting junto a Federico Diaz en la empresa de marketing Press Pop Miami, así que todo depende del día. También trabajo mucho en mi computadora pendiente de los cursos que realizamos en Uruguay.



-¿Qué balance hacés de tu experiencia en Estados Unidos hasta el momento?



-Mi experiencia aquí es muy buena. Hay un abanico de posibilidades, conoces a mucha gente, agencias, es un buen lugar para la carrera artística.



-¿Cuánto afecta a la vida cotidiana las medidas por el coronavirus?



-Afecta mucho sobre todo a los trabajadores que vivimos el día a día. Aquí está todo cerrado, solamente supermercado y farmacias. Lamento la situación por todos realmente, pero si no tomamos las medidas a tiempo y no somos responsables, el virus se propagará y serán más los días o meses que tendremos que estar en nuestras casas sin poder ir a trabajar.



-¿Cómo seguís la situación en Uruguay?



-Sigo a través de redes y amigos, me parece que no se está tomando con la mayor responsabilidad el tema. Los que vivimos en el exterior podemos ver más de cerca los que sucede, por eso Uruguay está a tiempo de tomar otras medidas y que realmente la cuarentena se cumpla para todos, evitando las aglomeraciones.



-¿Qué te generan los ataques dirigidos a la diseñadora Carmela Hontou?



-Estoy sorprendida porque muchos de los que critican y hacen bullying están en las calles, sin importarles la cuarentena. Cada uno es responsable de sus actos, no solo Carmela entró al país viniendo de Europa. Lamento la situación. Pero es así. Algunas personas siempre van a criticar, nunca pueden mirar hacia adelante y buscar soluciones, es elección de cada uno cómo enfrentar la situación y de qué manera nos afecta.



-En algún momento trabajaste con ella. ¿Tuviste contacto últimamente a raíz de lo que pasó?



-Si de hecho estábamos organizando un desfile de modas aquí en Miami junto a ella. Estamos en contacto por ese asunto ya que a raíz del Covid-19 lo pospusimos junto al equipo.



-¿Como definirías el vínculo con Carmela? ¿Profesional o de amistad? ¿Cuál es tu visión de ella como emprendedora de la moda?



-Mi vínculo comenzó de forma profesional, con un acuerdo entre mi agencia y su marca. Luego nos hicimos buenas amigas. Estuvo y está al frente de proyectos muy buenos a nivel internacional, su marca está al nivel de las grandes firmas de moda en Europa. En el exterior sus diseños son muy aclamados por el público. Me pone feliz que personas talentosas de nuestro Uruguay sean reconocidas por su labor en el exterior. Pronto va a salir de esta situación.



-Continúas con la escuela de modelos en Uruguay. ¿Qué es lo fundamental que debe saber una chica que recién comienza?



-Sí, seguimos con la escuela, también estoy interesada en realizar cursos online a través de nuestra pagina www.fsmodelos.com y estoy en la investigación y desarrollo de una nueva app para jóvenes. Lo fundamental que debe saber una chica que recién comienza es que las posibilidades están para todo aquel que se esfuerce con actitud para llegar al objetivo. Es una carrera donde tienes que tener disciplina y constancia. Estamos lanzando FS Modelos TV, en donde incorporamos al staff de modelos de nuestra agencia y también pensamos incorporar alumnas de este año para estar al frente de la conducción y realizar entrevistas, se trata de pequeñas cápsulas de un minuto para las plataformas Youtube e Instagram Tv. Mostraremos moda, viajes, tecnología, gastronomía tanto en Uruguay como en Miami, tenemos pensado realizar viajes con el equipo a futuro. El primer programa está grabado en Miami junto a nuestra modelo, alumna graduada, Candela Segovia, quien gané el viaje a Miami para realizar la campaña de Marcel Calzados. Me gusta darle oportunidades a las jóvenes que se toman esta carrera con gran disciplina, así que estoy feliz por los logros de FS Modelos.



-¿Qué fue lo más difícil de la adaptación de la vida en otro país?



-Primero, cuando vivía en Chicago, lo más difícil fue el idioma, los horarios, el clima. Estuve allí dos meses. Cuando me mudé a Miami, me sentí como en mi casa, con mis costumbres y todo lo que me gusta, la música, la comida, la gente latina que es muy cálida, me hice muy buenos amigos de todas las culturas, y obviamente practico todos los días inglés.



-¿Qué características tiene el trabajo y el mercado en Miami? ¿Por qué lo elegiste como destino?



-Mi sueño siempre fue venir a Miami. Ya había estado por vacaciones y por trabajo. Es un destino que ya conocía mucho y tenía contactos, aparte de tener la mayor porcentaje de latinos aquí. Lo primero que debe tener un artista al llegar es un sponsor y la visa de trabajo. Esa es una parte difícil para todos los que residimos aquí. En mi caso, los primeros meses del año pasado fueron difíciles, esperé por meses la visa de artista para poder trabajar, solo mi familia y amigos saben por cuanto estrés pasé para obtener lo que tanto deseaba. Las características del mercado son muy amplias, pero solo muy pocos, los que tenemos la visa de artista podemos estar adentro y lo importante es tener un sponsor que te quiera como talento. También cuando te presentás para un casting de televisión están muy pendientes de las redes sociales de cada artista.



-¿Qué extrañás de Uruguay?



-Extraño mi familia y amigos más que nada, pero siempre que puedo voy. Estamos en comunicación constante.



-¿Seguís las noticias del país? ¿Cuál es tu visión del cambio de gobierno?



-Siempre un cambio hace bien, esperemos que el nuevo gobierno actúe de la mejor manera para todos y por nuestro bien. Quiero ver a mi país crecer y salir adelante, todos merecemos más oportunidades.

Fer Sosa. Foto: Tom Almeida

-¿Cuáles son tus próximos desafíos?



-Junto a mi manager Ricardo Blanco, estamos trabajando en mi preparación como actriz para presentarme en nuevos proyectos de televisión. Seguir creciendo como profesional, la televisión me apasiona, me gustaría tener un programa sobre moda también. Seguir en las grabaciones de Palm House Tv y que el reality sea un éxito a nivel mundial. Aún no se ha estrenado pero pronto podrán verlo en una plataforma internacional.



-Hablabas de la importancia de las redes sociales, ¿Qué tan importante es para ti como herramienta de comunicación? ¿Con qué frecuencia compartìs material?



-Trabajo a través de mi Instagram. Hoy en día todo es digital: ahora mismo con el programa FS Modelos Tv usamos Instagram y YouTube para publicarlo. Nuestro público más que nada es joven y son quienes consumen nuestras publicaciones, pero en mi Instagram personal @fersosaoficial estoy dirigida a todo tipo de público. Más que nada me identifico con mujeres y me gusta publicar moda, mis tips de belleza, en la cocina, de ejercicios. Es una herramienta muy buena para llegar al mundo, no hay barreras para expresarte. Instagram lo uso todos los días. En esta época de cuarentena hago muchos videos en vivo y me conecto con todas las personas que están en casa, para pasarles tips, clases de modelaje o conversar sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo.



-¿Cuál es tu situación sentimental en la actualidad?



-Estoy en pareja y me gusta ser reservada con mi vida personal. En este momento, muy enfocada a mi carrera, preparándome día a día para las grandes oportunidades.