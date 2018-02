El dj del momento

—¿Cómo lograste ser un dj de referencia con solo 22 años?

—Se formó todo con amigos. Me decían que les gustaba mi selección musical, entonces empecé a tocar en fiestas del liceo y después en cumpleaños de 15 y salones de eventos. El primer boliche en el que toqué fue en Rabioso, y ahora hace seis años que paso música profesionalmente. Toqué en los boliches El Club, Mavericks e hice temporada en Ovo. También pasé música en los Premios Platino del Cine Iberoamericano cuando se hicieron en Punta del Este, donde habían muchas figuras internacionales. Este año voy a estar en Sparrow y Lotus.

—También llegaste a tocar en una fiesta de Marcelo Tinelli, ¿cómo se dio esa oportunidad?

—Ese fue un evento que me marcó y me abrió muchas puertas. Ellos quedaron muy conformes conmigo. Fue en el cumpleaños de su primo "El Tirri" hace dos años en La Caracola. Era un evento familiar donde habían 30 personas en total. La oportunidad se dio porque estaban buscando un dj uruguayo y le preguntaron al (empresario) Colo Wolman. Él se contactó con Ricardo Barbé y él me recomendó. Yo no sabía cómo negociar: tocar para Tinelli me servía y lo podía hacer por un precio bajo, pero si les decía un precio bajo iban a pensar que soy un desastre.

—¿Pudiste hablar algo con él durante la fiesta?

—Al final del evento me acerqué para saludarlo y preguntarle si le había gustado. Me dijo que era justo lo que estaba buscando. Este año lo vi en un evento de Martini y me reconoció.

—Sos dj de la llamada música "cachengue", ¿suele haber rivalidad con los que pasan electrónica?

—No, yo creo que a veces tienen rivalidad algunos de electrónica entre ellos y algunos de cachengue entre ellos. Yo me llevo bien con todos pero hay colegas que me cuentan que algunos tienen celos y serruchan el piso a otros. A veces sé que critican que uno toca en el lugar que quiere tocar el otro: "¿Cómo hizo para tocar ahí?".

—¿Este verano se escuchó tanta música uruguaya como en temporadas anteriores?

—Sin dudas que no. La cumbia pop que se venía escuchando tuvo su auge y ahora bajó. Esperemos que Fer Vázquez vuelva a producir buenos temas.

—¿Las chicas se te acercan más por ser dj?

—Ahora estoy de novio, pero la conocí pasando música así que en algún punto puedo decir que sí (risas). Es complicado llevar una relación siendo dj porque es verdad que las chicas se regalan para estar arriba en la cabina.

—¿Hay algún evento o fiesta en particular de la que te gustaría formar parte?

—Quiero crecer mundialmente. Eso es difícil para los djs uruguayos porque acá hay un techo. También me gustaría tocar en la Creamfields.

El tema del verano.

Luego de una intensa temporada de trabajo en fiestas y boliches esteños, Maciel da su veredicto y sentencia que la canción que ostenta el título de "tema del verano 2018" es "Corazón", del cantante colombiano Maluma: "Pegó muchísimo. Empieza a sonar y la gente se pone como loca", justifica.