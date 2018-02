Diosa musical

Ya tienen cuatro temas y en los próximos días comenzarán a grabar el primer videoclip. Siri vivió un 2017 intenso a nivel teatral, con su papel en la obra Swingers y también en la transgresora Mujeres, que repite en 2018. Madre de dos varones, la actriz e incipiente cantante, también habla de su experiencia con la maternidad y los proyectos para volver a una TV que extraña.

—Junto a tu pareja están por sacar un proyecto musical, ¿en qué consiste?

—Es una banda que se llama Mixto, y estamos en el género electropop. Grabamos cuatro canciones y una de ellas está masterizada. Pensamos que en los próximos días filmaremos el video y lo sacaremos.

—¿Cómo surgió?

—Nacho Bentancur, mi pareja, es profesor de canto y le encanta la música. Yo también tenía ganas de mostrarme de otra forma que no sea actuando o como modelo. Nos contactamos con un productor que nos hizo las canciones y nos encantaron. Hace dos años que nació el proyecto.

—Fuiste mamá hace poco de Simón, ¿cómo llevás la maternidad?

—Tengo dos. Mateo de seis años y Simón, de un año y ocho meses. La maternidad me tiene al palo. Sigo haciendo mis cosas pero a la vez me tengo que ocupar de los dos. Este año estuve en Swingers con Verónica Piñeyrúa, Leo Pacella y Firu Fernández. Nos fue rebien. Estuvimos haciendo gira por el Interior. Nos hicimos muy amigos y a lo mejor reenganchamos este año. También estuve en Mujeres, una obra que representa un vestuario. Nos duchábamos en vivo, por ejemplo. No tuvo mucha publicidad pero las tres funciones se llenaron y ahora en marzo la vamos a hacer de nuevo. En vacaciones de julio tengo el proyecto de integrar el elenco de Romeo y Julieta.

—¿Extrañás la televisión y en concreto Sé lo que viste?

—Sí. Éramos todos amigos y compañeros. Era como nuestra casa. Hubo complicaciones entre algunas chicas, es verdad, pero yo no me metí. Estaba bien con todos. Cuando quedé embarazada de Simón lo conté al tiempo y grabé durante todo el embarazo, hasta el final. Rosina (Benenatti) también quedó en ese tiempo y la esposa de Álvaro (Navia) también esperaba. Fue una gran casualidad y se generó un ambiente muy lindo.

—¿Tenés algún proyecto de TV?

—Había una posibilidad de hacer algo para niños. Pero lo dejé para darle tiempo y espacio al proyecto musical.

—¿Cómo definirías el estilo de Mixto?

—Electropop. Puede remitir a algo de Miranda! y otras bandas de ese estilo. Me encanta.

—¿Desde cuándo llevás el look corto?

—Fue Giannina Silva la que me impulso a cortarme el pelo. Una semana antes de que bajaran el programa Sé lo que viste me lo corté como por los hombros. Unas semanas más tarde y como no me había gustado casi que me rapé. De aburrida pienso que fue. Después, para la obra Swingers, me lo hicieron decolorar y quedé rubia.

—¿Cómo se dio tu comienzo en el camino artístico?

—Siempre me gustó. De chica era muy deportista en realidad: jugué al fútbol y era capitana del equipo. Era como la "machona" de la familia pero después comencé a interesarme por la música y la danza. Como era muy tímida, nunca quería ir sola a nada. Le decía a mis amigas para inscribirnos en algún curso, pero ninguna quería acompañarme. De grande sí empecé a estudiar: fui a clases de guitarra, después me animé a hacer canto, danza y comedia musical. Luego seguí estudiando y nunca paré. Hasta ahora sigo formándome.