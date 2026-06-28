"Daniel Boone": la serie de aventuras que marcó a una generación y qué fue de su protagonista

Durante las décadas de 1960 y 1970, la serie Daniel Boone fue una de las producciones de aventuras más populares de la televisión estadounidense y también conquistó al público uruguayo a través de la pantalla de Canal 12. Con su mezcla de acción, exploración y relatos de frontera, se convirtió en un clásico de la TV familiar.

La serie fue producida en Estados Unidos por NBC y se emitió originalmente entre el 24 de septiembre de 1964 y el 7 de mayo de 1970. Tuvo seis temporadas y un total de 165 episodios de una hora de duración. Estaba inspirada en la figura histórica de Daniel Boone, uno de los exploradores y colonos más famosos de la expansión hacia el oeste norteamericano, aunque los guiones se tomaron numerosas licencias respecto a los hechos reales.

El protagonista fue el actor Fess Parker, quien ya era muy conocido por haber interpretado a Davy Crockett en producciones de Disney. Su imagen con el tradicional gorro de piel quedó asociada a los héroes de la frontera estadounidense.

Además de Parker en el papel principal, el elenco contó con Patricia Blair como Rebecca Boone, esposa del protagonista y Ed Ames como Mingo, el inseparable amigo de Boone, un personaje mestizo y educado en Oxford que se convirtió en uno de los favoritos del público.

La historia seguía las aventuras de Daniel Boone en los territorios fronterizos de Kentucky durante los años previos y posteriores a la Independencia de Estados Unidos. Desde su asentamiento en Boonesborough, Boone participaba en expediciones, mediaba en conflictos con tribus indígenas, enfrentaba amenazas británicas y ayudaba a los colonos a sobrevivir en una región todavía salvaje.

Cada episodio presentaba una aventura autoconclusiva, con abundantes escenas de acción, duelos, rescates y viajes por bosques y montañas. Aunque la serie se inspiraba en personajes y acontecimientos históricos, priorizaba el entretenimiento por encima del rigor histórico. De hecho, numerosos historiadores señalaron que los acontecimientos mostrados rara vez coincidían con la verdadera vida de Boone.

Uno de sus mayores atractivos era la relación entre Boone y Mingo, una amistad que promovía valores de respeto, tolerancia y cooperación entre culturas, algo poco habitual para la televisión de la época.

A diferencia de series modernas, Daniel Boone no tuvo un episodio final que cerrara de manera definitiva la historia.. La producción fue cancelada tras su sexta temporada y el último capítulo se emitió en mayo de 1970. Los protagonistas simplemente continuaron con sus vidas en la frontera, dejando abierta la sensación de que las aventuras de Boone seguían más allá de la pantalla.

Fess Parker, el actor que dejó las luces

Fess Parker

Fess Parker fue uno de los actores más populares de la televisión estadounidense de las décadas de 1950 y 1960, recordado especialmente por haber encarnado a dos héroes legendarios de la frontera norteamericana: Davy Crockett y Daniel Boone.

Nacido como Fess Elisha Parker Jr. el 16 de agosto de 1924 en Fort Worth, Texas, creció en California y sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar el conflicto estudió actuación en la Universidad del Sur de California y comenzó a trabajar en Hollywood a fines de los años cuarenta.

Su gran oportunidad llegó en 1954 cuando Disney lo eligió para interpretar a Davy Crockett en una serie de producciones televisivas que se transformaron en un fenómeno cultural. La popularidad del personaje fue tan grande que generó una auténtica “Crockettmanía”, impulsando ventas masivas de juguetes, ropa y los célebres gorros de piel que identificaban al héroe.

Una década más tarde volvió a triunfar en la televisión al protagonizar la serie Daniel Boone (1964-1970), donde interpretó al famoso explorador estadounidense. La producción se convirtió en un éxito internacional y consolidó a Parker como uno de los rostros más reconocidos de la televisión familiar. En Uruguay, la serie fue emitida por Canal 12 y alcanzó gran popularidad durante los años sesenta y setenta.

A diferencia de otros actores de su generación, Parker se alejó gradualmente de Hollywood en los años setenta para dedicarse a los negocios. Invirtió en el sector turístico y vitivinícola, fundando hoteles y una reconocida bodega en California que llevó su nombre.

Casado durante más de cinco décadas con Marcella Belle Rinehart, fue padre de dos hijos. Falleció el 18 de marzo de 2010 a los 85 años en Santa Ynez, California. Su legado permanece ligado a la época dorada de la televisión estadounidense y a personajes que marcaron a varias generaciones de espectadores.