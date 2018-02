Cinco cosas que no sabías de Úrsula Corberó

1 - CANSADA DE HACER DE GUAPA.

Ser Tokio en La casa de papel le dio seguridad artística.

Dice que le encanta la comedia y es un género que disfruta muchísimo pero estaba aburrida de hacer siempre los mismos papales y le "picó la curiosidad" de encarnar un rol como el de Tokio en La casa de papel. Allí hace a una mujer que entró al mundo del crimen con 14 años, tiene algunas muertes encima, y es parte del equipo que planificó y efectuó el minucioso atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. "En el papel de delincuente me siento muy a gusto, aunque en las primeras pruebas de tiro me temblaban las piernas". Le gusta ponerse guapa pero sus amigos siempre le preguntaban por qué le daban esos roles de "tonta" si ella es una "macarra". Comparan a Tokio con Kill Bill y Úrsula asegura que es el elogio más bonito.

2 - HIZO DEDO PARA IR A CASTINGS.

Su madre se pedía el día libre para acompañarla a las audiciones.

Su vocación por el arte se despertó con apenas seis años y cuando se lo contó a su madre, Esther, ella no dudó en hacer todo lo que estaba a su alcance para ayudarla a cumplir el sueño. Trabajaba en una pescadería y le suplicaba al jefe que le diera el día libre y se lo descontara del sueldo a fin de mes así podía acompañar a su hija a todos los castings. "Vivíamos a 62 kilómetros de Barcelona y mi madre no tenía auto, así que hacíamos autostop en el pueblo para que nos llevaran al pueblo de al lado y así poder tomar el tren que nos dejara en Barcelona. Las colas de los castings eran infernales y durante un año no me eligieron para ninguno pero quien sigue la consigue", contó. Un anuncio del Banco Central cambió su vida y hoy es una de las actrices mejor cotizadas de España. Es la protagonista de la exitosa serie La casa de papel y siempre ha luchado por romper con el machismo que existe en la industria del cine y la televisión: "Todavía queda mucho por hacer y resolver. La mujer aún no es tratada igual que el hombre".

3 - NUERA DE RICARDO DARÍN.

Se enamoró del Chino Darín al rodar La Embajada.

El Chino Darín y Úrsula Corberó no se conocían antes de ser pareja en la serie La Embajada, y se mutuamente googlearon previo a verse las caras. A la española de 28 años le pareció "guapísimo" el argentino. Al hijo de Ricardo Darín lo conquistó la chispa y energía de Úrsula: "Levanta el ánimo de cualquiera". Se enamoraron durante el rodaje y sacaron a flote una relación a distancia. "Somos compinches, nos entendemos con una mirada", confesó él. "Es encantador, un amor", lo elogió la catalana, que se insertó muy bien en el clan Darín. "Su padre me llama gauchita, la madre y la hermana me dicen dulcecito... Soy un alfajorcito en la familia", confesó entre risas. Ricardo Darín contó que Úrsula le parece una mujer maravillosa: "La adoramos, tiene un sentido del humor envidiable". La actriz negó rumores de embarazo y cuando a su suegro le consultaron sobre ser abuelo dijo no querer ejercer presión a la pareja.

4 - MIEDOS, FOBIAS Y CREENCIAS.

Reconoció que le haría bien hacer terapia.

Tiene fobia a las tarántulas y los tiburones. Y a planchar: padece esa actividad doméstica y no la practica nunca. Cuando terminó la serie Anclados, Úrsula se animó a confesar que esperaba que si había una segunda temporada la encontrara pudiendo manejar. "Tengo libreta de conducir y coche, pero me da miedo y no lo agarro desde hace dos años. Tengo que hacer terapia para superar eso: no es que tenga miedo yo, es que me dan miedo los demás, como no los conozco". La actriz tiene su faceta mística. Cree en la ley de atracción y corroboró que si focaliza en algo que de verdad desea, sucede. Así se le dio cuando supo que estaría en la película El árbol de la sangre, de Julio Medem.

5 - NO LE CABE EL MOTE DE BOMBA SEXY.

Se siente una mujer común y corriente.

Salió votada como la mujer más sexy del verano en 2016, según el portal Dating. Si bien uno de los objetos más preciados que tiene en su casa es un espejo sobre la chimenea, se siente lejos de ser un símbolo sexual: "Me miran pero no tanto como algunos creen. Soy pequeñita y paso desapercibida. Al principio me resultaba incómodo, pero la mayoría de las veces no me doy cuenta, es mi gente la que me dice cuando me observan. Supongo que es una defensa psicológica", confesó.

Su novio, el Chino Darín, no tiene esa percepción y dijo que Úrsula además de ser "una persona maravillosa es una mujer fatal".