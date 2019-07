Brian Núñez: "Lo que más necesito es un trabajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A un mes y medio de su explosión viral con el jingle "Votá al Maneco", la situación de Brian Núñez está dando un vuelco: finalmente el miércoles recibió la donación de materiales para la construcción de una vivienda, dada la precaria situación en la que vive con su familia.

El fin de semana pasado hubo momentos de controversia en el pueblo. En medio de la ola de frío polar, algunos vecinos que se movilizaron para acercar a Brian y su familia alimentos y abrigo. La alarma la había encendido una publicación del joven en Facebook, donde ponía a la venta su celular y aseguraba que "no tenía para darle de comer" a sus hijos,

Además, circularon audios donde Núñez contaba a un amigo que Maneco “le clava el visto” con sus pedidos de ayuda. Las suspicacias en el pueblo corrieron a gran velocidad. Después de las elecciones internas y una vez agotado el efecto viral del jingle, muchos especulaban con que Maneco Lovatto, principal "beneficiado" con la inspiración de Brian, se habría "olvidado" del joven al que prometió ayudar y ayudó efectivamente con dinero, ropa y hasta el celular (ese que Brian puso a la venta).

De 26 años, en pareja y con dos hijos de 3 y 4 años, Brian Núñez no tiene trabajo y vive en una casa de tablas en el barrio "La bolsa" de Tranqueras. No puede realizar trabajos de fuerza debido a una malformación de columna. Para él la música era (es) un hobbie, aunque ahora se esperanza con que el suceso de "Votá al Maneco" le abra una puerta laboral. "Yo no soy militante de ningún partido. No tengo nada que ver con la política. Si otro candidato me contrata, le hago el jingle sin problema", asegura en diálogo con Sábado Show.

El programa radial y sitio web Tranqueras es noticias reportó la precaria situación del joven y los gestos solidarios de los vecinos hicieron que Nuñez desistiera de la venta del celular. También hubo una reacción del candidato colorado a intendente de Rivera, Mauricio González, quien prometió en el programa radial que su agrupación política, a la que pertenece también Maneco, donaría al joven los materiales para la construcción de una vivienda digna.

Y así fue. El miércoles, Maneco Lovatto y Brian Núñez fueron a una barraca de Tranqueras, donde se concretó la compra de los elementos para "una vivienda básica" por un monto de 68.500 pesos.

Para alejar las voces polémicas, Maneco compartió un video del momento en que el barraquero le enumera a Brian Núñez los materiales a donar.

"Esta es una donación para Brian, el hombre que hizo el jingle "Votá al Maneco", de parte de Maneco Lovatto y también hace parte de esto Mauricio González, de la agrupación 123", asegura a cámara el candidato a alcalde de Tranqueras.

"Esta es una donación sin política ninguna. Lo que estamos haciendo es darle una mano a Brian", añade. El terreno ha sido donado por el padre de Brian Núñez. Debido a los problemas de columna del joven, la mano de obra para la construcción la pondrán familiares y amigos.

Brian también agradece y el video se cierra con un aplauso y las manos estrechadas entre Brian y Lovatto, poniendo punto final así a la polémica más agitada que vivió Tranqueras en los últimos meses.

No votó al Maneco

Hasta la donación, las señales de un deterioro de la relación de Brian Núñez con Maneco Lovatto eran evidentes. Consultado sobre ese vínculo, el joven respondió: "“Ahora tengo más diálogo con Mauricio (González)”, y prefirió no dar más detalles.

Además, Brian revela que no votó en las elecciones internas, donde la lista de Maneco en Tranqueras obtuvo unos 300 votos.

“No encontré la credencial. Cada vez que ordena, mi mujer cambia las cosas de lugar”, dijo Brian entre risas. Varias veces en la entrevista reafirma que él no tiene militancia política y que la canción la hizo para luego compartirla con Maneco y ponerla a evaluación del candidato a alcalde, si quería integrarla a su campaña o no. En el medio, en cambio, alguien le vio potencial viral y la puso a circular. Ya era un fenómeno imparable.



Brian Núñez

Una vez solucionado el problema de vivienda, Brian tiene el objetivo principal de conseguir trabajo. En el pasado, estuvo en Montevideo desempeñándose como guardia de seguridad y como ascensorista en el edificio de una mutualista. Pero volvió al quedar desempleado.



“En Tranqueras no hay trabajo. Solo la chacra, pero también implica fuerza o el trabajo en el frío”, dice. Aspira a un puesto en la ciudad de Rivera (media hora de viaje) “Ojalá surja algo”, se ilusiona.

Mauricio González aclaró en el programa radial de Tranqueras que por el momento no tenía un trabajo para él, ni podía “mantenerlo”.

En el debate del pueblo tampoco faltan voces que indican que la ayuda debe tener un límite para un joven al que Maneco no conocía, ni contrató. Pero también es cierto que gracias a la ocurrencia del joven, el candidato obtuvo fama nacional, con notas en todos los canales de TV.



“Es una situación compleja, porque por un lado Maneco y los dirigentes de la lista 123 lo llevaron a cantar en los actos y recorrieron todos los canales y ahora parece que le están viendo todos los defectos al muchacho y toman distancia. No dudo de que lo estén ayudando. Pero en el entorno de Maneco ven alguna intención de abuso del muchacho”, asegura un periodista de Tranqueras. “Creo que ambas partes tienen algo de razón”, añade.

Pero más allá de la política, hay otro tema que preocupa mucho a Brian Núñez y es la salud de su hermano Danilo.



El joven tuvo un accidente y se encuentra internado en coma en un CTI de Montevideo. “No he podido ir a verlo últimamente porque no tengo plata para el pasaje”, dice Núñez. Y añade: “Quiero que digas que yo cambiaría todo lo que pasó, el jingle, la fama y todo lo demás, daría todo eso a cambio de que mi hermano se despierte y termine esta pesadilla”.

El joven tuvo un accidente y se encuentra internado en coma en un CTI de Montevideo. “No he podido ir a verlo últimamente porque no tengo plata para el pasaje”, dice Núñez. Y añade: “Quiero que digas que yo cambiaría todo lo que pasó, el jingle, la fama y todo lo demás, daría todo eso a cambio de que mi hermano se despierte y termine esta pesadilla”.