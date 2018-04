Tras un asesino

A fines del siglo XIX, una serie de horribles asesinatos de niños azota a la ciudad de Nueva York. Nunca antes se había visto algo así, lo cual preocupa y mucho al recientemente nombrado comisionado de la policía, Teddy Roosevelt (Brian Geraghty). Ante lo inédito de la situación, éste decide recurrir al Dr. Lazlo Kreizler, un psicólogo criminal experto en el novedoso y polémico campo del tratamiento de las enfermedades mentales. Por esta razón es más conocido como El Alienista.

De ahí el título de la famosa y premiada novela de Caleb Carr en la que se basa la serie homónima que estará disponible en Netflix a partir del próximo jueves. Serán diez capítulos de una hora que en Estados Unidos ya se emitieron por TNT, a principios de este año, con muy buena recepción del público y de la crítica.

El español-alemán Daniel Brühl, nominado al Globo de Oro por su interpretación del corredor de Fórmula Uno, Niki Lauda, en el film Rush: Pasión y gloria, es quien encarna al Dr. Kreizler. Pero El Alienista no trabajará solo, sino que contará con la colaboración del periodista John Moore (Luke Evans), un ilustrador de The New York Times, y de Sarah Howard (Dakota Fanning), una ambiciosa secretaria del staff de Roosevelt decidida a convertirse en la primera mujer detective de la historia de Nueva York. El trío deberá operar en secreto, recurriendo a las disciplinas emergentes de la psicología y a las técnicas de investigación forense para rastrear a uno de los primeros asesinos en serie de la ciudad.

En esa tarea contarán con la ayuda de los hermanos gemelos Lucius (Matthew Shear) y Marcus (Douglas Smith) Isaacson. El primero, extremadamente inteligente y concentrado, cuenta con estudios médicos que potencian su experiencia en ciencias criminales. Es un hombre que cree que los huesos proporcionan la información más precisa cuando se habla de investigación forense. En tanto Marcus es un experto en ciencias criminales y medicina forense.

La galería de personajes se completa con Stevie (Matt Lintz), un joven tenaz que trabaja como chofer y mensajero del Dr. Kreizler; Cyrus (Robert Ray Wisdom), un hombre con un pasado oscuro al cual el protagonista enderezó, y Mary (Qorianka Kilcher), la criada muda de Kreizler, con quien comparte una conexión tácita especial.

Historia.

The Alienist se promociona como un osado thriller psicológico ambientado en las penumbras de la Edad de Oro de Nueva York. En 2015, Paramount Television decidió adaptarlo en forma de serie junto a Anonymous Content, contando como productor ejecutivo a Eric Roth, ganador del Oscar a Guión Adaptado por Forrest Gump y nominado por otros tres films (El curioso caso de Benjamin Button, Munich y El informante).

Como director se eligió a Cary Fukunaga, quien destacara y mucho en ese rol en la excelente primera temporada de True Detective (HBO). Pero compromisos adquiridos durante el proceso de pre-producción determinaron que Fukunaga debiera dejar este rol en manos de Jakob Verbruggen (House of Cards, Black Mirror, The Bridge), entre otros directores, y se mantuviera solo como productor ejecutivo.

TNT fue la cadena que acordó producir finalmente la serie, con 5 millones de dólares por capítulo, llevando a la pantalla chica los guiones escritos por Hossein Amini, también productor ejecutivo. A este último se uniría luego John Sayles, mientras que Caleb Carr, el autor de la novela original, participaría como productor consultor.

"Después de veinte años de duras luchas e innumerables intentos fallidos, estoy encantado de que Paramount Television, Anonymous Content y TNT hayan decidido unir fuerzas y dar vida a The Alienist en lo que, en base al material que he leído, tiene el potencial de ser una serie de TV fiel y emocionante", diría Carr en 2015, cuando todo se concretó. "Cary Fukunaga, Eric Roth, Hossein Amini, Gina Gionfriddo, E. Max Frye y el legendario John Sayles parecen decididos a hacer lo que mucha gente dijo que no se podía hacer: adaptar la historia de The Alienist de una manera que preserve la integridad intelectual e histórica del cuento, al tiempo que le agregan una dimensión cinematográfica apasionante. Espero que, trabajando juntos, todos podamos hacer que este esfuerzo alcance el estándar esperado por los muy pacientes admiradores del libro, cuya lealtad considero una confianza que personalmente haré todo lo que pueda para proteger", agregaba.

Estreno.

Hungría fue el país elegido para rodar The Alienist por contar con una estética muy similar a la Nueva York de finales del siglo XIX. Su debut en la pantalla chica se produjo el 22 de enero de 2018, por TNT.

"La respuesta a la serie en los Estados Unidos ha sido increíble y ahora no puedo esperar a que el resto del mundo la vea", dijo Luke Evans en conversaciones con Netflix, la plataforma que la dará a conocer a nivel mundial. "Interpretar a uno de los personajes más convincentes que he leído ha sido un gran honor", señaló por su parte Daniel Brühl. "Caleb Carr ideó un mundo fascinante de intriga y complejidad, y espero ansiosamente que el público internacional vea cómo nuestros brillantes actores y creativos han dado vida a sus palabras", completó. Finalmente, la tercera del trío protagonista, Dakota Fanning, manifestó sentirse orgullosa de esta producción. "Estoy realmente emocionada por que la gente pueda verla toda de una vez", apuntó quien ya cosechó por este trabajo una nominación al premio Saturn 2018 como Actriz de Reparto. También está nominada la serie como Serie de Acción o Thriller. Los ganadores se develarán en junio, cuando ya todos hayamos tenido la oportunidad de conocer esta "historia de una ciudad en la cima del mundo que hará hasta lo imposible por enterrar sus secretos más oscuros".

Dr. Lazlo Kreizler.

Famoso psicólogo criminal que se rodea de las personas que rescata en la calle. Lo interpreta Daniel Brülh, actor nacido en Barcelona, de padre alemán y madre española.

Sarah Howard.

La americana Dakota Fanning da vida a la ambiciosa secretaria decidida a convertirse en la primera mujer detective de policía de Nueva York.

John Moore.

El galés Luke Evans encarna al ilustrador de The New York Times convocado por Theodore Roosevelt para ayudar en la investigación de los crueles asesinatos.