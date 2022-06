Ángel De Brito recibió la residencia oriental: "Quería ser un poco más uruguayo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes por la tarde, Ángel De Brito sorprendió a los más de tres millones de seguidores de sus redes sociales al colocar el emoji de una bandera uruguaya al lado de una argentina en su nombre de usuario. Es que el exitoso conductor que popularizó la marca LAM como sinónimo de periodismo de espectáculos había viajado a Uruguay ese fin de semana para terminar el trámite de su residencia. “Siento mío el país desde que iba de chico", contó a Sábado Show.



-¿Cuál fue tu itinerario durante tu último fin de semana en Uruguay?



-Viajé con casi toda mi familia, y estuvimos en Colonia y Carmelo. Recorrimos todos los lugares turísticos y algunos no tanto. Anduvimos por el shopping, restaurantes, museos, el Faro y tomamos mates en la playa de Carmelo.



-Contaste en redes que estabas tramitando la residencia uruguaya, ¿terminaste el proceso para tenerla?



-Empecé el trámite en pandemia y recién pude viajar por la cédula ahora. Lo iba a terminar en enero pero como tuve un robo no pude. Terminé el trámite el lunes pasado.



-¿Por qué te interesaba tenerla?



-Tenía ganas de ser un poco uruguayo formalmente. Amo el país, lo siento mío desde que iba de chico. Me encanta el ritmo, la gente y las ciudades, que conozco muchas. Fui varias veces de vacaciones y varias a trabajar. Me gustaba la idea de formalizarlo, y por qué no de ir a vivir allá en algún momento.



-¿Qué es lo que te une a Uruguay?



-Eso no lo tengo tan claro pero nunca sentí la frontera. Tenemos mucho en común y las diferencias me encantan. Tengo muchos amigos en Montevideo y Punta del Este.



-¿Tenés algún lugar o actividad favorita en Uruguay?



-Me encanta caminar y recorrer sin rumbo. Conocer lugares y charlar. Los uruguayos son muy amables y respetuosos. Me hacen sentir uruguayo. Ahora ya lo soy así que no les queda otra (risas).



-¿Qué te parecen los precios de Uruguay en relación a los de Argentina?



-Soy malísimo con este tema. No me doy cuenta ni en Argentina ni en Uruguay. No doy bola. Siempre disfruto lo que tengo, sin importar si gasto más o menos. El dinero es para disfrutar.

"Atardeceres únicos". Así definió De Brito a las puestas de sol de Colonia. El periodista eligió esta imagen con paisaje uruguayo como foto de perfil para sus redes.

-¿Te gustaría entrevistar al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou?



-Ya pedí una entrevista, ojalá me toque. Siempre es interesante entrevistar a un Presidente. No tuve no tuve suerte con el argentino, así que espero que me toque con el uruguayo (risas).



-¿Tenés previsto hacer televisión en Montevideo? Contaste que te convocaron para La Máscara y no se pudo concretar.



-Me encantaría volver a trabajar en Uruguay, siempre me llaman. Este verano me hicieron tres propuestas muy buenas. De La Máscara me llamaron para ser participante y para ser jurado. Me gusta el formato y es un exitazo. No pude aceptar ninguna propuesta por los tiempos de grabación. Estaba en pleno lanzamiento de LAM y no podía viajar. Ahora ya estoy más tranquilo y podría. Me gustaría hacer un programa en la tele uruguaya.



-¿Se enojaron de la producción de La Máscara por revelar en tus redes que La China Suárez era una de las que se escondía detrás de los personajes del programa?



-¿Fui yo? Nadie me dijo nada. Tampoco me importa cuando se enojan. Me divierte.



-En tu paso por Uruguay tuiteaste que habías visto la versión uruguaya de Polémica en el Bar y que parecía “charla civilizada en un bar”, ¿te pareció que le faltaba debate?, ¿has podido ver alguna otra producción uruguaya?



-Fue lo único que vi un rato porque me pasé en la calle. Lo que vi me pareció muy pacífico. Me aburrió un poco, al menos eso de la charla de los veganos agroexportadores. Como amigo de Gerardo (Sofovich) no sé si le gustarían estas nuevas versiones que se hacen de sus programas (risas).