Unidos por la noticia

AFP

Con la apertura el miércoles 19 del proceso a Saddam Hussein en Bagdad, el ex dictador iraquí viene a sumarse a otros ex jefes de Estado, juzgados por crímenes cometidos durante sus años en el poder.

- Georges Papadopoulos. El jefe de la Junta de los Coroneles que gobernó Grecia entre 1967 y 1974 fue condenado a muerte en 1975 por alta traición. Luego su pena fue conmutada por prisión perpetua. Murió en junio de 1999.

- Dictadores argentinos. En 1985 tuvo lugar el gran proceso contra los dirigentes de la dictadura militar argentina (1976-1983), que dejó 30.000 muertos o desaparecidos. El general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera, hallados culpables de múltiples homicidios y torturas, fueron condenados a cadena perpetua, y el general Roberto Viola a 17 años de prisión. Fueron indultados en 1990.

- Mengistu Haile Mariam. Gobernó en Etiopía de 1974 a 1991, Mengistu es juzgado en ausencia por el "Terror Rojo", período durante el cual su régimen hizo ejecutar a varias decenas de miles de personas. Acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, vive exiliado en Zimbabwe.

- Nicolae Ceausescu. Derrocado en diciembre de 1989 tras 24 años de ejercer una férrea dictadura en Rumania, fue ejecutado junto con su esposa, tras un juicio sumario oficiado por un tribunal militar excepcional, por genocidio, destrucción de bienes y destrucción de la economía nacional. Poco antes había recibido un telegrama de felicitación del Partido Socialista uruguayo.

- Pol Pot. El ex Hermano Número Uno de Camboya, que tiene la responsabilidad de la muerte de casi dos millones de personas durante el terror desatado por los Khmers Rojos (1975-79) fue detenido, juzgado por traición y condenado a prisión perpetua por sus ex camaradas, durante un juicio popular en 1997. Murió en abril de 1998.

- Slobodan Milosevic. Despojado del poder en octubre de 2000, detenido en abril de 2001 en Belgrado y transferido a La Haya, el ex presidente yugoslavo es juzgado desde febrero de 2002 ante el Tribunal Penal Internacional por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los conflictos de Croacia, Bosnia y Kosovo. Es el primer jefe de Estado que es juzgado por la justicia internacional.

- Augusto Pinochet. Ha escapado hasta ahora a un proceso. Inculpado en diciembre de 2004 por el asesinato de opositores en el marco de la Operación Cóndor, fue liberado en setiembre. Su inmunidad ha sido levantada en el marco del expediente por la Operación Colombo (ejecución en 1975 de militantes chilenos de extrema izquierda).

- Charles Taylor. El ex presidente de Liberia está exiliado en Nigeria desde agosto de 2003 y ha escapado de la Justicia. Inculpado por un tribunal especial de la ONU, Taylor debe ser juzgado por sus crímenes durante la guerra civil (1991-2001), que dejó más de 300.000 muertos, pero pese a las presiones internacionales, el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo se niega a extraditarlo.