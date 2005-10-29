Premio a la razón

AFP

Las Damas de Blanco, esposas de los presos políticos cubanos, recibieron el Premio Sajarov 2005 como un "honor" y un reconocimiento internacional que las impulsa a seguir su lucha por los derechos humanos.

Miembros de las Damas de Blanco celebraron reunidas en la casa de una de ellas, Laura Pollán, el premio otorgado por el Parlamento Europeo, compartido con la organización Reporteros Sin Fronteras y la abogada nigeriana Hauwa Ibrahim, defensora de las mujeres acusadas de adulterio.

"Es un apoyo sólido ante el mundo. Vamos a seguir adelante por el verdadero gran premio: la libertad de nuestros presos", declaró Pollán, esposa de Héctor Maseda, uno de los 75 opositores detenidos en 2003 por la dictadura de Fidel Castro.

Miriam Leiva, esposa del economista Oscar Espinosa Chepe, condenado a 20 años y liberado en 2004 por problemas de salud, dijo que el premio es un "mensaje que se le envía al gobierno de que la razón está con nosotros". "Con el premio se le quiere decir al gobierno cubano que cambie su actitud y acabe con esta represión y liberen a nuestros presos", declaró Leiva, quien felicitó también a Reporteros Sin Fronteras y a la nigeriana.