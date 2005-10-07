Mueren menos niños

AFP

La mortalidad infantil bajó 13% en Argentina en el primer semestre de 2005 con respecto al mismo período de 2004, y las principales reducciones se registraron en las empobrecidas provincias norteñas, informó el ministro de Salud, Ginés González García.

Mientras en el primer semestre de 2004 se produjeron 5.333 muertes de niños menores de un año, en el mismo período de este año la cifra cayó hasta 4.632.

"Esto no es solamente una tasa sino muchas tragedias evitadas", dijo el ministro.

Si las cifras continúan evolucionando a este ritmo, el objetivo de reducir 25% la tasa de mortalidad infantil que se impuso el Plan Federal de Salud argentino para el año 2007 se habrá alcanzado en la mitad del tiempo previsto, es decir, en sólo dos años.

Las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones fueron las más golpeadas por la crisis económica y social de 2001 y 2002, en particular con respecto a desnutrición y mortalidad infantil.