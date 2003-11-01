La conexión sureña

AFP

La red terrorista Al Qaeda estaría infiltrada en América Latina, según participantes de un encuentro iberoamericano de servicios de inteligencia realizado esta semana en Cartagena, norte de Colombia.

Los jefes de los servicios de inteligencia de 20 países iberoamericanos reunidos en Cartagena hicieron referencia a la presunta presencia de Al Qaeda en varias naciones de la región, según participantes del foro, el segundo después del realizado en México en diciembre de 2002.

Según revelaron dos fuentes que requirieron el anonimato, México sirvió de marco, hace dos años, para una reunión de la red Al Qaeda con el fin de tejer contactos.

En Perú está comprobada la infiltración de Al Qaeda en un grupo de 700 paquistaníes que viven en el sur del país, en la frontera con Chile.

Respecto a República Dominicana, algunos de sus cientos de estudiantes originarios de Medio Oriente son sospechosos de tener vínculos con esta red liderada por Osama bin Laden, responsabilizado por los atentados del 11 de setiembre de 2001 contra Estados Unidos y el hombre más buscado del mundo.