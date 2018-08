Hay 51 kilómetros de sitios prohibidos para estacionar; aumentan los precios

Montevideo tiene 42 kilómetros de calzada sobre los que no se puede estacionar o en los que hay que pagar para hacerlo. Se trata de más de 12.000 estacionamientos. Esta cifra será aún mayor a partir de septiembre, cuando por disposición de la intendencia se incrementen en 9,5 kilómetros los espacios reservados al estacionamiento tarifado.

Serán así 51,5 kilómetros de sitios prohibidos para aparcar, lugar suficiente para unos 14.800 autos. Si uno hiciera una fila con estos coches partiendo desde la Plaza Cagancha, esta llegaría hasta el centro de La Floresta.

Hasta ahora, sin los cambios, los 42 kilómetros de "prohibido estacionar" representan casi la misma distancia que hay desde el centro de la ciudad hasta Pando. La comuna no tiene datos de cuántos kilómetros de calzada hay en Montevideo.

Según un pedido de acceso a la información hecho por El País, esto se divide en los 16,1 kilómetros de estacionamiento tarifado (lugar suficiente para 4.600 autos), 9,7 kilómetros que están destinados a organismos públicos (2.800 autos), 7,3 kilómetros que son para comercios (2.100 autos), 3,7 kilómetros reservados a embajadas y organismos internacionales (1.100 autos), 4,5 kilómetros de institutos de enseñanza (1.300 autos) y 800 metros para matrículas de personas discapacitadas (230 autos). Esto según los parámetros de la comuna, que calcula 3,5 metros para cada auto estacionado.

El País pidió a la intendencia saber cuántos espacios reservados hay por barrio. Pese a que estos suman 26 kilómetros (sin contar los tarifados), la comuna solo tiene registrados y separados por zona 9,7 kilómetros. Según estos datos, que son parciales, son el Centro, Cordón y Pocitos los barrios con más lugar en el que se impide estacionar.

La intendencia cobra 11,2 UR al mes ($ 12.011) a los comercios que quieren reservar espacios, más 10 UR ($ 10.725) solo una vez por el señalamiento. En tanto, para organismos públicos y embajadas, la cuota es de 3 UR ($ 3.217) mensuales y también 10 UR por el señalamiento.

Gracias a esto la comuna recaudó algo más de US$ 2.310.000 en 2015. En 2016 bajó a US$ 2.260.000, y en 2017 subió a US$ 3.400.000. En 2018, hasta mayo, ingresaron US$ 1.116.000.

Esto es algo menos de lo que el gobierno municipal recauda por concepto de estacionamiento tarifado. Según contestaron a El País desde la intendencia, y también dio a conocer días atrás radio Universal, en 2015 y 2016 recaudaron US$ 4.000.000 cada año, mientras que la cifra llegó a US$ 5.300.000 en 2017. Hasta marzo de 2018, en tanto, lo recaudado fue de US$ 930.000.

En 2015 la intendencia vendió 3.700.000 horas de estacionamiento tarifado, y fue en aumento: en 2016 fueron 4.100.000, en 2017 creció a 4.500.000, y hasta marzo de este año iban 800.000.

Los tiques se compran a través de mensajes de texto por celular, lo que rige para usuarios de Antel, Movistar y Claro; o a través de Abitab, Cafidur (locales de Banca de Quinielas), Redpagos y Pos S.A..

Según lo ya informado por Universal, la empresa que más estacionamientos tarifados vende es Antel, que de 2015 a marzo de 2018 facturó tiques por 190 millones de pesos, equivalentes a 6 millones de horas. Y le sigue Cafidur, con $ 76 millones y 2,4 millones de horas.

Los espacios de "prohibido estacionar" se dividen según colores: la combinación de rojo y blanco es usada para organismos oficiales, instituciones diplomáticas, organismos internacionales, consulados, entes del Estado y municipales. La de amarillo y blanco es para centros educativos. El solo amarillo es para sitios de carga y descarga, mientras que el azul es para señalar que conviven dos sistemas a la vez: reserva de espacio con horario limitado y estacionamiento tarifado.

Cambios.

A fines del mes pasado la intendencia anunció que a partir del 3 de septiembre comenzarán a regir los nuevos límites y tarifas para el estacionamiento tarifado. Luego de dos semanas de gracia, a partir del 17 del mismo mes ya se empezarán a poner multas para quienes no respeten las nuevas reglas. Los montos de estas serán de 2 UR, equivalentes a $ 2.144 por no tener el tique, y de 1 UR, que son $ 1.072, por tenerlo vencido. El precio de estos será de $ 38 la hora (hoy cuesta $ 35) y de $ 19 la media hora, que hoy no está contemplada.

Para los residentes de la zona afectada existe el beneficio de poder pagar 0,5 UR por mes ($ 536). El servicio hay que pedirlo a la intendencia y se paga a través de redes de cobranza. Para esto se necesita estar al día con la patente.

Las zonas que quedarán prohibidas para estacionar, salvo que se pague, desde septiembre en Montevideo serán: al sur, la Rambla Gran Bretaña, Maldonado (sin incluirla) desde Ciudadela a Martínez Trueba, Soriano, Magallanes y José Enrique Rodó; al este, Arenal Grande, desde José Enrique Rodó a Paysandú; al norte, desde Arenal Grande a Ejido, Galicia y rambla 25 de agosto desde Florida a Pérez Castellano; y al oeste, Pérez Castellano (sin incluirla) desde la Rambla 25 de Agosto a la Gran Bretaña.