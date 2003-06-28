AFP

Guillermo Suárez Mason, el ex general argentino conocido como "El carnicero del Olimpo" y cuya extradición pide Alemania por crímenes y torturas en la última dictadura, fue sentenciado el martes 24 en Argentina a tres años y medio de prisión por antisemitismo y apología del delito.

Suárez Mason, de 78 años, fue hallado culpable de discriminación racial, dictamen que escuchó sentado en el banquillo con rostro inexpresivo, luego de defenderse con el argumento de que los judíos son argentinos pero son un grupo diferenciado.

El ex militar bajo cuya mano de hierro estuvieron campos de concentración como El Olimpo o El Vesubio, donde fueron torturados y desaparecieron millares de personas, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, una pena que ya le había sido impuesta por robo de bebés durante la dictadura (1976-1983).

Suárez Mason fue acusado de violar la ley antidiscriminatoria, debido a que en 1996 declaró a una revista: "Yo no soy antisemita. A los judíos los conozco bien, que es distinto. Les tengo prevención". En la misma entrevista, Suárez Mason elogió a Israel por autorizar la tortura y dijo: "Ni Hitler ni nosotros nos atrevimos a hacerlo".

"Yo me prevengo y me cuido. Tengo muchos amigos judíos. En la época del terrorismo subversivo he ayudado a algunos", dijo ante el juez Norberto Oyarbide.

El ex militar mencionó, entre los judíos a los que supuestamente ayudó en tiempos dictatoriales, a un sobrino del actor cómico Tato Bores (Mauricio Borensztein) y a Ricardo Zucker, hijo del extinto actor Marcos Zucker. Pero parece que mucho no lo ayudó, ya que Ricardo Zucker aún figura entre los millares de desaparecidos, unos 30.000 según los organismos de derechos humanos, luego de haber sido secuestrado, en una causa en la que Suárez Mason figura como imputado.

Los gobiernos argentinos han rechazado la extradición del ex general, que fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990.