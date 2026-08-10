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El País Qué pasa

“Casi en el mínimo para subsistir”: las urgencias económicas de la UAM a cinco años de dejar el Mercado Modelo

La UAM volvió a estar en el centro de la discusión por el cambio en su horario de apertura. La modificación reavivó el debate sobre el funcionamiento, sus números siguen ajustados pese a la reestructura del fideicomiso de construcción. ¿Está en riesgo su operativa?

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Karen Parentelli
10/08/2026, 03:30
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Una mujer traslada un carro con mercadería dentro del interior de una de las naves de venta de la UAM.
Una mujer traslada un carro con mercadería dentro del interior de una de las naves de venta de la UAM.
Foto Francisco Flores.

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