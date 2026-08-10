“Casi en el mínimo para subsistir”: las urgencias económicas de la UAM a cinco años de dejar el Mercado Modelo
La UAM volvió a estar en el centro de la discusión por el cambio en su horario de apertura. La modificación reavivó el debate sobre el funcionamiento, sus números siguen ajustados pese a la reestructura del fideicomiso de construcción. ¿Está en riesgo su operativa?
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar