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Problema en el baño de Orion (misión Artemis II)

“Soy una sanitario espacial, y me enorgullece llamarme sanitario espacial".

Video: NASA.