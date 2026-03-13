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El País Paula Veo Veo

Un nuevo proyecto sobre el fin del mundo llega al cine

Clara Avellino
13/03/2026, 16:43
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Ryan Gosling
Estreno, Proyecto del fin del mundo.

El profesor de ciencias Ryland Grace (protagonizado por Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de su casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción, pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo. Estreno el 19 de marzo, sólo en cines.

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