Nueva serie documental con Will Smith

Disney invita a comenzar el año con una serie documental que sigue al reconocido actor Will Smith a través de los siete continentes, atravesando desde los más prístinos campos de hielo de la Antártida, los ríos y selvas de la Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos de África, las islas del Pacífico, hasta los icebergs del Ártico. Pole to Pole with Will Smith es una travesía cargada de desafíos y retos inesperados, como atrapar una anaconda gigante o bucear bajo el hielo, junto a numerosos científicos, exploradores y expertos locales. Su estreno en Latam está previsto para el 14 de este mes.