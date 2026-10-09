La película de Street Fighter

Basada en la icónica saga de videojuegos homónima, esta película llega a los cines el 16 de octubre. Está ambientada en 1993, y sitúa la historia en cuando la misteriosa Chun-Li vuelve a reclutar a los Street Fighters Ryu y a los Ken Masters para lanzarlos nuevamente al combate y competir en el próximo Torneo Mundial de Guerreros. Pero detrás de esta batalla, se esconde una cruel conspiración que obligará a los luchadores a enfrentarse entre sí, sin posibilidad de retirarse.