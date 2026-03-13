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El País Paula Veo Veo

La novia de Frankenstein

Clara Avellino
13/03/2026, 16:48
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The Bride
The Bride

El esperado remake de los años 30', titulado como The Bride!, y de la mano de Warner Brothers, ya se estrena en las carteleras de todos los cines del país. La historia que revive el terror fantástico, está ambientada en la ciudad de Chicago de 1935, y narra cómo Frankenstein (interpretado por Christian Bale) pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Juntos reviven a una mujer asesinada, que se convierte en La Novia (protagonizada por Jessie Buckley). Lo que le sigue no es solo un romance gótico y punk, sino un relato de pasión intensa, choque con la ley y un enfoque feminista y audaz que difiere radicalmente de la historia clásica original.

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