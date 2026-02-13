El Berlinale, Festival Internacional de Cine.

Este mes, el séptimo arte le toma el pulso al mundo desde Alemania. Del 12 al 22, Berlín celebra al 76ª Edición del Festival Internacional de Cine, más popularmente conocido como: Berlinale. Es una de las citas claves para el cine de autor, político y provocador, y de las instancias más importantes del mundo para este rubro. Se celebra desde 1951, y los premios son los codiciados Osos de Oro y Plata, otorgados a la Mejor película y el Mejor director respectivamente. berlinale.de