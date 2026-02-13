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El País Paula Veo Veo

Cine adulto: ¿Está funcionando esto?

Clara Avellino
13/02/2026, 01:22
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Solo en cines.

Un drama contemporáneo, que retrata de forma íntima y honesta el amor cuando deja de ser promesa y se convierte en pregunta. En plena crisis de mediana edad y ante un divorcio inminente, Alex intenta reinventarse en el circuito de la comedia neoyorquina, mientras Tess revisa los sacrificios hechos por la familia y aprende a habitar una nueva identidad. Dirigida por Bradley Cooper, la película mira de frente la crianza compartida, el desgaste emocional y la posibilidad de que el amor mutile o mutar con él. Cine adulto, sensible y sin golpes bajos, de esos que incomodan porque dicen verdad. Estreno en cines el 19 de este mes.

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