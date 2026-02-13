Nick Jonas se redescubre

Sunday Best, es el quinto álbum de estudio en solitario de Nick Jonas y llega como sucesor de Spaceman (2021). Gestado, según el propio artista, a lo largo de toda su vida, el disco reúne historias personales, reflexiones serenas y postales de su día a día. Con el amor como eje, las letras profundizan en capítulos clave de su recorrido, como artista, esposo y padre. En lo sonoro, Jonas vuelve a sus raíces y a la influencia de los coros de iglesia de su infancia, aportando calidez y espiritualidad a estas 12 canciones, con Gut Punch como primer adelanto.