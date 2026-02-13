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El País Paula Todo Oidos

Mika: Pop en estado eléctrico

Clara Avellino
13/02/2026, 01:01
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Mika, Hyperlove.
<i>Mika, Hyperlove.</i>

El cantante británicoMika lanzó recientemente su nuevo álbum titulado Hyperlove, un trabajo de pop que se abre, justamente, con la canción que le da nombre y marca el pulso de toda la obra. Escrito íntegramente desde el piano y creado con equipamiento analógico y vintage, el disco explora la tensión entre el mundo digital y la fragilidad del sentimiento humano. Mika lo define como esa electricidad que salta entre polos opuestos, una forma de abrazar la euforia y la hiper vida contemporánea. Con 15 pistas que van de Modern Times, su primer adelanto, hasta el cierre emotivo de Immortal Love, este álbum confirma a Mika en un momento creativo tan luminoso como introspectivo.

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