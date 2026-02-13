Mika: Pop en estado eléctrico

El cantante británicoMika lanzó recientemente su nuevo álbum titulado Hyperlove, un trabajo de pop que se abre, justamente, con la canción que le da nombre y marca el pulso de toda la obra. Escrito íntegramente desde el piano y creado con equipamiento analógico y vintage, el disco explora la tensión entre el mundo digital y la fragilidad del sentimiento humano. Mika lo define como esa electricidad que salta entre polos opuestos, una forma de abrazar la euforia y la hiper vida contemporánea. Con 15 pistas que van de Modern Times, su primer adelanto, hasta el cierre emotivo de Immortal Love, este álbum confirma a Mika en un momento creativo tan luminoso como introspectivo.