Sin recetas

Los adolescentes no están en silencio, sino que hablan en un idioma que los adultos dejamos de entender. En un mundo atravesado por la hiperconexión, la exigencia constante y la necesidad de responder rápido, la pubertad es más compleja que nunca. Ansiedad, soledad, sobreestimulación, presión social, consumo digital, cuerpo, e identidad, son inquietudes que atraviesan esta etapa, sin contar a veces con adultos que logren acompañar. A partir de su experiencia clínica, educativa y familiar, Cibils construye un mapa para manejar esta edad de transición sin simplificaciones ni etiquetas vacías. Es una invitación a escuchar mejor, a mirar el contexto y a sostener el vínculo incluso cuando incomoda.

Adolesienten Re-Cargado, de Juan Pablo Cibils. Grijalbo, 168 páginas.