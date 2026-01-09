Sacar a la luz

Cuando la Tate Modern descubre que la escultura más famosa de la fallecida artista Vanessa Chapman contiene un hueso humano, las miradas se centran en ella y en la desaparición de su marido, Julian. Temiendo una devaluación de su obra, el director de la Fundación Fairburn, envía al conservador James Becker a la remota isla de Eris, para investigar qué se oculta tras el macabro hallazgo. Lo que parecía una empresa fácil, pronto se convierte en algo siniestro e imprevisible.

* La hora azul, de Paula Hawkins. Planeta, 456 páginas.