En estas páginas Muñoz Molina va entreverando recuerdos de su infancia y de sus primeras lecturas con la revelación del lugar que Don Quijote ocupa en su vocación literaria, y mostrando además su influencia en autores como Melville, Balzac, Joyce, Thomas Mann y Mark Twain. Una lectura apasionante de las aventuras del Ingenioso Hidalgo, que contextualiza la genialidad de la obra maestra de Cervantes, lectura inagotable para entender el arte de la novela.

* El verano de Cervantes, de Antonio Muñoz Molina. Seix Barral, 448 páginas.