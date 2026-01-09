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Lectura tuerca

Julia Romei
09/01/2026, 17:15
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El periodista argentino invita a recorrer el mundo del automovilismo desde una mirada íntima y personal. A través de estas páginas, rinde homenaje a las grandes figuras del deporte motor, y recorre su propia trayectoria; desde cuando se sintió periodista a los 10 años hasta sus comienzos en la Fórmula 1. Anécdotas inéditas y coberturas históricas: de los Grandes Premios de F1 en la Argentina, el Rally Mundial, la Fórmula 3 Sudamericana, el Rally Dakar, que combinan historia, pasión y periodismo.

* Amigos de América, de Fernando Tornello. 212 páginas.

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