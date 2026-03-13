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Investigación histórica

J.H. Romei
13/03/2026, 16:19
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Hervé Le Tellier.
El nombre en el muro, de Hervé Le Tellier.
El nombre en el muro, de Hervé Le Tellier. Seix Barral, 196 páginas.

Bastó que el escritor francés, ganador del Goncourt, descubriera en su casa de campo una placa con el nombre de André Chaix para que se lanzara a investigar. Preguntando a la gente y recopilando fragmentos de la memoria colectiva de la región, se enteró de la trágica y breve vida de un joven maqui de la Resistencia francesa, que luchó y murió por su país durante la Segunda Guerra Mundial. Una lectura enriquecedora y necesaria para el presente.
El nombre en el muro, de Hervé Le Tellier. Seix Barral, 196 páginas.

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