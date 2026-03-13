Investigación histórica

Bastó que el escritor francés, ganador del Goncourt, descubriera en su casa de campo una placa con el nombre de André Chaix para que se lanzara a investigar. Preguntando a la gente y recopilando fragmentos de la memoria colectiva de la región, se enteró de la trágica y breve vida de un joven maqui de la Resistencia francesa, que luchó y murió por su país durante la Segunda Guerra Mundial. Una lectura enriquecedora y necesaria para el presente.

El nombre en el muro, de Hervé Le Tellier. Seix Barral, 196 páginas.