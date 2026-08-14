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Fenómeno coreano

J.H. Romei
14/08/2026, 11:00
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En un mundo helado, sumido en un invierno eterno, Jeon Chobahm sueña con vivir en Snowglobe, el refugio perfecto bajo la cúpula. Sin embargo, cuando debe tomar el lugar de una estrella del reality más visto para lograr disfrutar del confort y riqueza de la ciudad, pronto descubre que nada allí es lo que parece. Todos viven del espectáculo, alimentando un juego despiadado, que la joven deberá desafiar.

Snowglobe. La cúpula de hielo, de Soyoung Park. Ediciones Martínez Roca, 456 páginas.

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