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Entre Mundos

J.H. Romei
14/08/2026, 10:56
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Entregada como esclava en su niñez, forzada a aprender nuevas lenguas, unida a Hernán Cortés como amante y consejera, la Malinche fue pieza clave en alianzas políticas y puente vivo entre dos civilizaciones enfrentadas. Con su inconfundible fuerza narrativa, la autora mexicana reimagina la vida íntima de un personaje atravesado por el deseo, la culpa y la ambición, invitando al lector a mirar más allá del mito para descubrir a la mujer de carne y hueso.

Malinche, de Laura Esquivel. Planeta, 200 páginas.

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