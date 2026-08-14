Entre Mundos

Entregada como esclava en su niñez, forzada a aprender nuevas lenguas, unida a Hernán Cortés como amante y consejera, la Malinche fue pieza clave en alianzas políticas y puente vivo entre dos civilizaciones enfrentadas. Con su inconfundible fuerza narrativa, la autora mexicana reimagina la vida íntima de un personaje atravesado por el deseo, la culpa y la ambición, invitando al lector a mirar más allá del mito para descubrir a la mujer de carne y hueso.

Malinche, de Laura Esquivel. Planeta, 200 páginas.