El otro plano

José sobrevive al invierno, atrincherado en su casa de Punta del Este, preso de una profunda sensación de desconexión. Una invitación inesperada lo arranca de ese estado ya que es convocado al pub Moby Dick por un desconocido, quien le cuenta historias de desapariciones y le confiesa que Punta del Este es un espacio secreto de alquimia y misterios. Casi sin darse cuenta, el protagonista se encuentra en una fiesta donde la realidad se desdibuja.

* Arenas del tiempo, de Jorge de León Meneses. Ediciones B, 242 páginas.