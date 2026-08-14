Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Sugerencias

Descubrir la naturaleza

Yelly Barrios
14/08/2026, 11:13
Compartir esta noticia
+ Seguir en
pajaritos-del-uruguay-para-colorear.jpg

El libro de Giussi Rocha fue pensado y diseñado para ayudar a lograr mayor concentración y atención a los detalles. Los colores de las aves son específicos de cada especie, y aprenderlos permitirá que luego, en paseos y vacaciones, se pueda identificar con certeza los pájaros con los que cohabitamos. Colorear y detenerse un instante a mirar las aves, es una gran forma de recordar las características de cada una de ellas. Además, el libro trae recomendaciones y lo necesario para comenzar a observar a los demás pobladores de nuestro entorno.

Pajaritos en Uruguay, de Agusto Giussi Rocha. B de Blok, 32 páginas.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Agosto 2026

Te puede interesar