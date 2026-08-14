Descubrir la naturaleza
El libro de Giussi Rocha fue pensado y diseñado para ayudar a lograr mayor concentración y atención a los detalles. Los colores de las aves son específicos de cada especie, y aprenderlos permitirá que luego, en paseos y vacaciones, se pueda identificar con certeza los pájaros con los que cohabitamos. Colorear y detenerse un instante a mirar las aves, es una gran forma de recordar las características de cada una de ellas. Además, el libro trae recomendaciones y lo necesario para comenzar a observar a los demás pobladores de nuestro entorno.
Pajaritos en Uruguay, de Agusto Giussi Rocha. B de Blok, 32 páginas.
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