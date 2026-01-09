Culto al dato

En la actualidad, pensar es un acto de resistencia. Bajo el estrépito de lo útil y el imperativo de la inmediatez, el clic sustituye la reflexión; la información se confunde con la verdad, y la libertad se acostumbra a la asistencia. ¿Qué sucede cuando el pensamiento se reduce a la forma, se vacía de contenido y se delega al algoritmo? La inteligencia artificial no inaugura el giro, pero lo empuja hacia un umbral peligroso. Este ensayo desmonta la ilusión de un saber absoluto sin interpretación y deja a la vista que muy por encima del cálculo y de la resolución de problemas, existe una forma de pensamiento ligada al sentido, al cuerpo y a las complejidades del mundo.

* Pensar en la era de las máquinas, de Miguel Pastorino. Taurus, 120 páginas.