Cómo entrenar a tu dragón

Hipo Horrendo Abadejo III está preparado para su primer día de clase en la Escuela de Vikingos y Dragones, pero no imagina que podría ser su último día de vida. En su primera lección, El arte de la batalla, todo se vuelve una pesadilla: su mejor amiga estaba en peligro, su padre había caído en una trampa, y él tendría que enfrentarse a un dragón mortal. Derivado de la famosa saga, este relato para primeros lectores ofrece un formato más accesible, dinámico y muy ilustrado.

Escuela de Dragones, de Cressida Cowell. Planeta Junior, 256 páginas.