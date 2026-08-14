Viaje sensorial

La propuesta es irresistible: vivir la experiencia única de crear como un perfumista a través de un Taller de perfumes. Con más de ochenta notas olfativas con las que experimentar, el workshop dictado por Alejandra Plaz también explora la historia y la alquimia de la perfumería, así como las notas, los acordes, la pirámide olfativa y el método para la creación de fragancias. Finalizada la jornada, los participantes se llevarán a casa su propia creación aromática y la fórmula para poder repetirla. No es necesario contar con conocimientos o experiencia previa, y se incluyen todos los materiales, además de coffee break. Con cupos limitados, la cita es el domingo 6 de setiembre, de 14 a 18:00 horas en Casa Mac de Parque Batlle.

Por informes y reservas, contactarse al Cel.: 092 612 466. Instagram/@mariaplaz.uy