Tradición del interior

Con una vista privilegiada a la rambla, abrió la primera franquicia de Invencible en Montevideo. La marca salteña de indumentaria y accesorios con 60 años de trayectoria, celebra la factura nacional, siendo la bombacha de campo su producto estrella. La línea masculina abarca camisas en algodón, pantalones en gabardina y jeans, prendas de punto y polar, chaquetas, chalecos, zapatos, y más. Sin embargo, el must de la temporada es la campera encerada, que bien puede ser el regalo para papá este domingo. Dado que el crecimiento y la innovación son valores de la firma, las colecciones para mujer y niños prometen incorporaciones constantes. De lunes a sábados de 10:00 a 19:00 horas, y domingos, de 10:30 a 14:30 horas. Benito Blanco 1261. Cel.:098 887 900. Instagram/@invenciblepocitos